کد مطلب 6914289 https://mehrnews.com/x3cMLX ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰ کد مطلب 6914289 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰ وزیر بهداشت: بحران جمعیت یک معضل ملی و فراملی است وزیر بهداشت با هشدار نسبت به روند کاهش جمعیت، گفت: مسئله جمعیت به یک معضل ملی و فراملی تبدیل شده و حتی کشورهایی مانند کره جنوبی وضعیت دشوارتری نسبت به ایران دارند. کپی شد مطالب مرتبط وزیر بهداشت: ۱۵ هزار پرونده اخذ وجه غیرمتعارف تشکیل شد واکنش ظفرقندی به نارضایتیها از هزینههای دارو و درمان+ فیلم مدرسه سازی در آذربایجان غربی به اقدامی جهادی نیاز دارد برچسبها افزایش جمعیت بحران جمعیت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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