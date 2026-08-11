کد مطلب 6914289
  1. فیلم
  2. سلامت
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

وزیر بهداشت: بحران جمعیت یک معضل ملی و فراملی است

وزیر بهداشت: بحران جمعیت یک معضل ملی و فراملی است

وزیر بهداشت با هشدار نسبت به روند کاهش جمعیت، گفت: مسئله جمعیت به یک معضل ملی و فراملی تبدیل شده و حتی کشورهایی مانند کره جنوبی وضعیت دشوارتری نسبت به ایران دارند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید