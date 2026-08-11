وزیر بهداشت: بحران جمعیت یک معضل ملی و فراملی است

وزیر بهداشت با هشدار نسبت به روند کاهش جمعیت، گفت: مسئله جمعیت به یک معضل ملی و فراملی تبدیل شده و حتی کشورهایی مانند کره جنوبی وضعیت دشوارتری نسبت به ایران دارند.