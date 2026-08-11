وزیر بهداشت: ۱۵ هزار پرونده اخذ وجه غیرمتعارف تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد با قدردانی از فداکاری کادر سلامت در جریان جنگ، بر ضرورت هم‌افزایی وزارت بهداشت و رسانه‌ها برای ارتقای سواد سلامت، خودمراقبتی و پیشگیری از بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: سلامت فقط درمان نیست و رسانه‌ها یکی از پایه‌های اصلی تیم ملی سلامت هستند.

ظفرقندی با اشاره به روزهای دشوار گذشته و آسیب‌های واردشده به مردم و زیرساخت‌های سلامت اظهار کرد: در این مدت، سلامت آسیب‌های زیادی دید و در کنار آسیب‌هایی که به مردم وارد شد، بخشی از زیرساخت‌های سلامت از جمله بیمارستان‌ها نیز آسیب دیدند.

نظام سلامت در این جنگ شهدای زیادی تقدیم مردم کرد

وی با اشاره به شهدای حوزه سلامت افزود: نظام سلامت در این ایام شهدای زیادی تقدیم مردم کرد و تعداد زیادی از همکاران حوزه سلامت در اوج بحران جنگ، در میدان خدمت و مبارزه بودند. بسیاری از اقدامات و ازخودگذشتگی‌های پزشکان، پرستاران، کارکنان بهداشت و سایر نیروهای خدمات سلامت دیده نشد و لازم است از همه این عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ارتباط وزارت بهداشت با رسانه‌ها صرفاً به ارائه گزارش یا برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ محدود نمی‌شود، گفت: ما با رسانه سه نوع ارتباط داریم؛ یک بخش گزارش عملکرد است، بخش دیگر پرسش و پاسخ و بخش مهم‌تر، همفکری در جهت ارتقای سلامت مردم است.

ظفرقندی ادامه داد: اگر قرار باشد یک نظام جدید در حوزه سلامت، مانند پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در کشور جاری شود، قطعاً نیازمند فرهنگ‌سازی و توضیح برای مردم است. تغییر ریل از یک نظام بی‌نظام به یک نظام ساختارمند کار ساده‌ای نیست و رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.

وی با تأکید بر اینکه حوزه سلامت تنها به درمان محدود نمی‌شود، تصریح کرد: سلامت به سواد سلامت مردم، خودمراقبتی، غربالگری و پیشگیری نیز مربوط است. اگر بتوانیم با افزایش خودمراقبتی، غربالگری و پیشگیری، بار بیماری‌ها را کاهش دهیم، بخش قابل توجهی از مشکلات نظام سلامت نیز کاهش پیدا می‌کند.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری‌ها گفت: در بسیاری از بیماری‌ها، تشخیص زودهنگام نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. برای مثال، اگر سرطان پستان به‌موقع تشخیص داده شود، امکان درمان کامل آن بسیار بیشتر است.

ظفرقندی افزود: مردم باید نسبت به علائم بیماری‌ها حساس باشند و بدانند چه زمانی لازم است به پزشک مراجعه کنند. در بسیاری از موارد، نخستین فردی که متوجه یک علامت یا توده غیرطبیعی می‌شود، خود فرد است و اگر این موضوع را جدی بگیرد و به‌موقع مراجعه کند، تشخیص در مراحل اولیه انجام شده و درمان نیز آسان‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر افراد نسبت به علائم هشدار بی‌توجه باشند و اقدامات مربوط به خودمراقبتی و غربالگری را جدی نگیرند، بار نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند و بیماری‌ها ممکن است در مراحل پیشرفته‌تر، با هزینه‌های بیشتر و گاهی با دشواری درمان شوند.

رسانه‌ها با وزارت بهداشت همفکری کنند

ظفرقندی با درخواست از رسانه‌ها برای مشارکت فعال‌تر در این حوزه گفت: انتظار ما این است که رسانه‌ها در این زمینه با وزارت بهداشت همفکری کنند و به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تیم ملی سلامت، در اطلاع‌رسانی درباره موضوعات بهداشتی و پیشگیرانه نقش‌آفرینی کنند.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» گفت: بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت مردم اساساً در حوزه درمان قرار ندارند و برای مقابله با آنها نیازمند همکاری بخش‌های مختلف جامعه و رسانه‌ها هستیم.

وی افزود: موضوعاتی مانند آلودگی هوا، تصادفات و سایر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که بتوانیم پیش از رسیدن افراد به مرحله بیماری، از وقوع آن جلوگیری کنیم.

ظفرقندی با اشاره به آمار تلفات ناشی از این عوامل اظهار کرد: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و حدود ۳ هزار نفر نیز در تصادفات جان می‌بازند. اینها انسان‌های سالم و کارآمدی هستند که از دست می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: هرچقدر در حوزه درمان تلاش کنیم، اگر عوامل مؤثر بر سلامت مانند آلودگی هوا، حوادث و مسائل اجتماعی را کنترل نکنیم، همچنان بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی کشور را از دست خواهیم داد.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت همکاری مستمر با رسانه‌ها گفت: برای ارتقای سلامت مردم به همفکری و همکاری رسانه‌ها نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر، علاوه بر درمان، در حوزه پیشگیری، افزایش سواد سلامت و کاهش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم.

واکنش وزیر بهداشت به دریافت وجوه غیرقانونی

وی درباره اخذ وجوه غیرقانونی گفت: دو راهکار را در نظر داریم داریم یکی باززسی‌های انجام شده است و در یکسال گذشته پرونده برای این مسائل تشکیل شده که بخشی نیز به صدور حکم و رای منجر شده است، در آینده نزدیک سامانه‌ای راه اندازی می‌شود که اگر از هر کسی مطالبه تعرفه غیرقانونی شود بتواند به آن مراجعه کند.هرجا شکایتی بشود پیگیری می‌کنیم و اگر شکایت نشود باید ساختار را اصلاح کنیم که دو مسئله مطرح است یک اینکه تعرفه‌ها واقعی و به موقع پرداخت شود و دوم نیز طراحی همین سامانه است تا مردم مرجع و راه خروجی برای این بن بست پیدا کنند.

خسارت ۸ همتی به حوزه سلامت در جنگ

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وقتی بیش از ۲۰۰ مرکز بهداشتی، افزون بر ۷۰ بیمارستان و ۳۰۰ آمبولانس مورد تهاجم و حمله دشمن قرار می گیرد، نشان دهنده زیر پا گذاشتن تمام اصول و قواعد جنگ است و حتی کارخانه‌های دارویی در جنگ اخیر، مورد تهاجم قرار گرفت به نحوی که نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های سلامت کشور در تهاجم وحشیانه دشمن آسیب وارد شد.

مطالبات نظام سلامت از تأمین اجتماعی حدود نود هزار میلیارد تومان است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه شرایط فعلی کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست، گفت: دولت و رئیس‌جمهور با ادامه روند فعلی و حرکت تدریجی به سمت اصلاح نظام ارزی دارو موافق هستند.

وی همچنین از مطالبات حدود نود هزار میلیارد تومانی نظام سلامت از سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره موضوع حذف ارز ترجیحی دارو اظهار کرد: به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به شرایط موجود کشور و دلایل مختلف، زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی دارو نیست.

وی افزود: تمام تلاش خود را انجام دادیم و در جلسه‌ای که در کمیسیون تلفیق مجلس داشتم، موضوع را برای نمایندگان توضیح دادم. پس از ارائه توضیحات، افرادی که به دنبال حذف ارز ترجیحی دارو بودند نیز قانع شدند که شرایط فعلی کشور برای اجرای این سیاست مناسب نیست.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سیاست دولت حرکت تدریجی در این مسیر است، گفت: کشور در آینده باید به سمت اصلاح این روند حرکت کند، اما این کار باید قدم‌به‌قدم انجام شود.

ظفرقندی ادامه داد: برای مثال، اگر بیمه‌ها حمایت کنند و تفاوت میان ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی یک قلم دارو را تقبل کنند، می‌توان این فرآیند را در همان قلم آغاز کرد و در مراحل بعدی نیز بر اساس نتیجه و میزان حمایت بیمه‌ها تصمیم گرفت.

وی تأکید کرد: اگر بیمه‌ها نتوانند این تفاوت را پوشش دهند، طبیعتاً همین مسیر فعلی ادامه خواهد یافت. این رویکرد مورد قبول رئیس‌جمهور و دولت نیز قرار گرفته است.

تجمیع بیمه‌ها نیازمند جلب رضایت جامعه کارگری است

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره موضوع تجمیع بیمه‌ها و موضع وزارت بهداشت و دولت در این زمینه گفت: بحث تجمیع بیمه‌ها موضوعی است که ابعاد مختلفی دارد و به‌ویژه در حوزه مسائل اجتماعی باید با دقت دنبال شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با این موضوع موافق نیستند و طبیعی است که برای اجرای چنین طرحی، رضایت و همراهی جامعه کارگری نیز باید جلب شود. در حال حاضر این رضایت به‌طور کامل حاصل نشده است و بنابراین باید در شرایط مناسبی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ظفرقندی درباره میزان مطالبات نظام سلامت از سازمان تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: حدود هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی مطالبه داریم.

وی ادامه داد: بخشی از این مطالبات مربوط به حوزه دارویی کشور است و لازم است این نقدینگی تأمین شود تا چرخه تولید و فعالیت کارخانه‌های دارویی بتواند ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات گفت: در این زمینه با آقای پیرصالحی و مسئولان مربوطه به توافق‌هایی رسیده‌ایم و امیدواریم پرداخت مطالبات از همین هفته گذشته به‌تدریج آغاز شود.

ظفرقندی در پاسخ به پرسشی درباره زمان ایجاد این مطالبات نیز گفت: اگر بخواهیم از نظر زمانی اشاره کنیم، بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به حدود آذرماه سال گذشته است.

تعداد کمبود داروهای اساسی از قبل از جنگ هم کمتر است

وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی درباره کمبودهای دارویی بیان کرد: از اواسط سال ۱۴۰۴ به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، انتقال ارز دارویی با مشکلات جدی مواجه شد و مسیری که باید از کانال نیکو ارز را وارد می‌کردیم، بسته شد. پس از شروع جنگ، بحث حمل و نقل دارو با مشکل مواجه شد.

وی ادامه داد: همه کشورهای دنیا، مواد اولیه دارویی را وارد می‌کنند؛ هندوستان در این ایام جنگ حتی یک کشتی حامل مواد اولیه دارویی را ارسال نکرد. وقتی مواد اولیه با کشتی وارد می‌شود، اقلام و وزنی که وارد می‌شود، بیش از چند هزار تن است. اگر بخواهیم این مورد را با هواپیما وارد کنیم، ۲۰ تا ۴۰ تن می‌توان وارد کرد. حالا تصور کنید چقدر به هزینه‌ها اضافه می‌شود.

ظفرقندی گفت: تامین دارو، یکی از وظایف حوزه سلامت است؛ بر اساس آخرین آمارها، کمبودهای داروهای اساسی و حیاتی در کشور حتی از قبل از شروع جنگ نیز کمتر است.

شرایط موجود کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست

ظفرقندی در پاسخ به سئوالی درباره حذف ارز ترجیحی دارو بیان کرد: این موضوع در حوزه‌های مختلف اقتصادی دولت مورد بحث قرار گرفت؛ به این نتیجه رسیدیم که شرایط موجود کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست.

وی ادامه داد: کشور در مسیری قرار دارد که در آینده باید به این سمت حرکت کند و گفتیم به صورت قدم به قدم و به طور مثال در یک قلم دارو، پوشش مابه‌التفاوت توسط بیمه‌ها، این کار را انجام بدهیم.

مشکلات موجود در حوزه پرداخت تعرفه‌ها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه پرداخت تعرفه‌ها و مطالبات حوزه سلامت گفت: این موضوع از مسائلی است که ما نیز نسبت به آن گلایه‌مند و پیگیر هستیم و هرجا شکایتی مطرح شود، حتماً آن را دنبال می‌کنیم. البته در مواردی که شکایتی ثبت نمی‌شود، باید سازوکاری ایجاد کنیم تا مردم بتوانند مسائل و مشکلات خود را از طریق یک مرجع مشخص پیگیری کنند.

وی افزود: در این زمینه دو مسئله اساسی برای ما مطرح است؛ نخست اینکه تعرفه‌ها واقعی و به‌موقع پرداخت شوند که اگر این موضوع محقق شود، بخش مهمی از ریشه مشکلات برطرف خواهد شد. دوم، طراحی سامانه‌ای است که مردم از طریق آن بتوانند مسائل و شکایات خود را مطرح کرده و راه خروجی از این بن‌بست پیدا کنند.

ظفرقندی درباره وضعیت تأمین دارو نیز گفت: برای بررسی دقیق شرایط، ابتدا باید به آمار و ارقام توجه کنیم. از اواسط سال ۱۴۰۴، به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، انتقال ارز دارویی و امکان جابه‌جایی ارز برای واردات دارو و مواد اولیه با مشکلات جدی مواجه شد.

۸۵ همت از محل فروش سهام برای بیمه سلامت پیش‌بینی شده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای بیمه سلامت در قانون بودجه گفت: در قانون بودجه افزایش منابع برای حوزه بیمه دیده شده است؛ به عنوان نمونه، برای بیمه سلامت ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام پیش‌بینی شده که در قالب سهام به این سازمان تعلق می‌گیرد.

وی افزود: البته فرآیند فروش سهام در بازار سرمایه و تعیین آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است و باید این موضوع از مسیرهای مربوطه پیگیری شود تا منابع پیش‌بینی‌شده به نتیجه برسد.

ظفرقندی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم اظهار کرد: نگرانی درباره اینکه این منابع و پوشش‌های بیمه‌ای به‌موقع محقق شود، نگرانی درستی است. به همین دلیل در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه دارو، تأکید و پیگیری کرده‌ایم که تا زمانی که پوشش بیمه‌ای یک دارو فراهم نشده، افزایش قیمت آن در نظر گرفته نشود.

وزیر بهداشت ادامه داد: اقدامات مهمی در حوزه بیمه و کاهش هزینه‌های درمانی مردم انجام شده که به اعتقاد من برای حوزه سلامت قابل ارائه و حتی قابل افتخار است؛ چراکه یکی از وظایف اصلی نظام سلامت، کاهش بار مالی درمان از دوش مردم است.

تمام کودکان زیر هفت سال به صورت رایگان بستری می‌شوند

وی گفت: در حال حاضر تمام کودکان زیر هفت سال به صورت رایگان بستری می‌شوند. همچنین کودکانی که دچار کم‌شنوایی هستند و نیاز به کاشت حلزون گوش دارند، تحت پوشش قرار گرفته‌اند. حداقل سه هزار مورد از این بیماران در کشور وجود دارد که هزینه‌های مربوط به درمان و تجهیزات آنها بسیار سنگین و ارزبَر است.

ظفرقندی افزود: بستری بیماران مبتلا به سرطان نیز در چارچوب پوشش‌های تعیین‌شده به صورت رایگان انجام می‌شود و بیمارانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و همچنین زنان سرپرست خانوار، از پوشش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمان برخوردار می‌شوند.

وی با اشاره به حمایت بیمه‌ای از مصدومان حوادث و سوانح اظهار کرد: برای نمونه، در سال گذشته حدود ۶۶۰ هزار مورد مصدومیت ناشی از تصادفات را درمان کردیم که هزینه‌های آن به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

وزیر بهداشت با اشاره به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج خاطرنشان کرد: بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز از جمله گروه‌هایی هستند که در سیاست‌های بیمه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم پوشش‌های لازم برای این بیماران از طریق بیمه‌ها تقویت شود.

ظفرقندی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف کاهش بار درمانی و هزینه‌های ناشی از بیماری بر دوش مردم انجام می‌شود و تلاش ما این است که با تقویت پوشش‌های بیمه‌ای، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان هرچه بیشتر کاهش پیدا کند.

۱۲.۵ همت برای درمان مصدومان تصادفات در سال گذشته پرداخت شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای درمان مصدومان حوادث و تصادفات گفت: سال گذشته حدود ۶۶۰ هزار مورد مصدومیت ناشی از تصادفات تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفت و برای این موارد حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت شد.

وی افزود: این رقم تنها بخشی از هزینه‌هایی است که در حوزه‌های مختلف برای حمایت از بیماران و کاهش پرداخت از جیب مردم انجام می‌شود و نشان‌دهنده حجم قابل توجه منابعی است که در نظام سلامت برای حمایت از مردم هزینه می‌شود.

شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست / اصلاح ۹۰ درصدی ناترازی تعرفه‌ها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: این موضوع در جلسات مختلف با وزرای اقتصادی دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که با توجه به شرایط موجود کشور، زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی دارو نیست.

وی افزود: در جلسه‌ای که در کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین در صحن مجلس حضور داشتم، درباره شرایط حوزه دارو و پیامدهای حذف ارز ترجیحی توضیح دادم و نمایندگان نیز با این موضوع که شرایط فعلی کشور برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست، همراه شدند.

ظفرقندی ادامه داد: البته برای آینده نیز هدف‌گذاری کرده‌ایم؛ چراکه کشور در نهایت باید به سمت اصلاح این نظام حرکت کند، اما این مسیر باید به صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله طی شود و نباید یکباره اقدام بزرگی انجام شود.

وزیر بهداشت گفت: پیشنهاد ما این است که در یک قلم دارویی، اگر بیمه‌ها بتوانند تفاوت میان ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی را پوشش دهند، این تغییر را به صورت محدود و آزمایشی انجام دهیم و سپس بر اساس نتایج، به مرحله بعد برویم. اگر بیمه این تفاوت را تقبل نکند، طبیعتاً همین مسیر فعلی ادامه پیدا خواهد کرد. این رویکرد مورد قبول رئیس‌جمهور و دولت نیز قرار گرفته است.

اصلاح تعرفه‌های پزشکی در مسیر سه‌ساله

ظفرقندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که در این زمینه انجام دادیم، تفکیک دو جزء فنی و حرفه‌ای تعرفه‌ها بود. در بخش حرفه‌ای، اقدامات مهمی در جهت واقعی شدن تعرفه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به موضوع عدالت بین‌رشته‌ای افزود: یکی از مشکلات گذشته در نظام تعرفه‌ای، فاصله موجود در شاخص عدالت بین‌رشته‌ای بود که معیار آن در کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت تعریف می‌شود. این فاصله در دو سال گذشته با جدیت دنبال و تا حد زیادی اصلاح شده است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در دو سال گذشته حدود ۹۰ درصد مواردی که در آنها ناترازی و عدم عدالت بین‌رشته‌ای وجود داشت، اصلاح شده و تعرفه‌های واقعی در بخش حرفه‌ای اعمال شده است. هدف‌گذاری ما برای اصلاح کامل این موارد یک برنامه سه‌ساله بوده و امیدواریم امسال آخرین گام این برنامه را برداریم.

وی درباره جزء فنی تعرفه‌ها نیز گفت: این بخش به هتلینگ و اقدامات جانبی مربوط می‌شود و طبیعتاً تحت تأثیر تورم و تغییر قیمت‌ها قرار دارد. در بخش دولتی، دولت باید هزینه‌های مربوط به این بخش را تأمین کند و در بخش خصوصی نیز اقداماتی که انجام شده، تا حدودی رضایت این بخش را تأمین کرده است.

تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کادر سلامت

ظفرقندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان حوزه سلامت گفت: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت ما، اصلاح شرایط معیشتی و حقوقی پرسنل و کادر سلامت بوده است که در حد ظرفیت بودجه و اختیارات وزارت بهداشت پیگیری شده و بخش‌های مختلف بهداشت، پرستاری، درمان و پزشکان طرحی را دربر می‌گیرد.

وی افزود: در حوزه بهداشت، پرداخت را آغاز کردیم و کارانه کارکنان این حوزه افزایش پیدا کرد که جزئیات آن توسط دکتر رئیسی اعلام خواهد شد.

وزیر بهداشت درباره وضعیت پرستاران نیز اظهار کرد: تلاش کردیم اضافه‌کار پرستاران افزایش پیدا کند و مبلغ اضافه‌کار آنها از حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسید. همچنین در تعرفه‌های پرستاری نیز جزء حرفه‌ای افزایش پیدا کرد و مجموع این اقدامات، در حدود ۶۰ درصد افزایش را در این بخش به همراه داشته است.

ظفرقندی ادامه داد: برای پزشکان طرحی نیز تلاش کردیم حداقل ۶۰ درصد کارانه آنها در بدو ورود به شهرستان‌های محروم پرداخت شود؛ چراکه پیش از این، کارانه این پزشکان معمولاً با حدود شش ماه تأخیر پرداخت می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در شرایط اقتصادی فعلی کشور، گام‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی کادر سلامت و اصلاح نظام پرداخت بوده است و تلاش می‌کنیم این مسیر را ادامه دهیم.

نظام سلامت ایران در بحران‌ها قابل خدشه نیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تجربه نظام سلامت کشور در جنگ و بحران‌های مختلف گفت: دستاوردهای نظام سلامت ایران در طول سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و بحران‌های مختلف، موجب شده است که امروز بتوان با اطمینان گفت نظام سلامت کشور در شرایط بحران قابل خدشه نیست و این نظام هر روز در حال ارتقاست.

وی با اشاره به عملکرد کادر سلامت در جریان جنگ اخیر افزود: در شرایط بمباران نیز کارکنان نظام سلامت وظایف خود را رها نکردند. برای نمونه، کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در بیمارستان‌های مختلف به ارائه خدمت ادامه دادند و حتی در شرایطی که زیرساخت‌های شهری آسیب دیده بود، کادر درمان برای انتقال بیماران و ادامه خدمت‌رسانی با دشواری‌های فراوان مواجه شدند.

پوشش درمانی مراسم‌های میلیونی با استقرار ۱۸ بیمارستان صحرایی

ظفرقندی با اشاره به سازماندهی نظام سلامت در مراسم‌های گسترده اخیر اظهار کرد: در مراسم‌های تشییع در تهران، مشهد و قم، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر در مجموع حضور پیدا کردند. با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، انتظار می‌رفت موارد قابل توجهی از آسیب و مرگ‌ومیر رخ دهد، اما سازماندهی اورژانس موجب شد این مراسم‌ها بدون تلفات قابل توجه مدیریت شوند.

وی ادامه داد: از مدت‌ها قبل درباره نحوه مدیریت حوادث احتمالی در مکان‌هایی مانند مصلی تهران برنامه‌ریزی کرده بودیم؛ چراکه در شرایط ازدحام، رسیدن آمبولانس به محل حادثه ممکن است دشوار یا حتی غیرممکن باشد و بر همین اساس، نیروهای پیاده و موتورآمبولانس در محل مستقر شدند و در تهران، مشهد و قم در مجموع ۱۸ بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات درمانی در محل برپا شد.

وی افزود: در مراسم‌های اخیر نیز چند مورد ایست قلبی رخ داد، اما سرعت عمل نیروهای اورژانس باعث شد بیمارانی که دچار این عارضه شده بودند، به‌سرعت تحت اقدامات درمانی و احیا قرار گیرند و نجات پیدا کنند.

ظفرقندی این تجربه را یک الگوی قابل ارائه در سطح بین‌المللی دانست و گفت: مدیریت خدمات سلامت برای جمعیتی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر در مراسمی گسترده، آن هم در شرایط گرما و ازدحام، می‌تواند به عنوان یک تجربه و الگوی قابل ارائه در مجامع بین‌المللی مطرح شود.

پزشکی خانواده؛ یکی از اولویت‌های اصلی نظام سلامت

وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های نظام سلامت کشور، اجرای برنامه پزشکی خانواده است. هدف ما رسیدن به نظامی است که امروز در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا اجرا می‌شود و در قانون برنامه نیز پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه نظام فعلی سلامت با بی‌نظمی‌هایی مواجه است، افزود: ممکن است یک بیمار برای یک مشکل به پزشک مراجعه کند، آزمایش و تصویربرداری انجام دهد و دارو دریافت کند، اما بدون استفاده از دارو یا بدون تکمیل روند درمان، به پزشک دیگری مراجعه کند. حتی ممکن است بیماری با یک مشکل ساده مانند سرماخوردگی مستقیماً به پزشک فوق‌تخصص مراجعه کند. این وضعیت موجب هدررفت منابع، انجام آزمایش‌های تکراری، تصویربرداری‌های غیرضروری و افزایش هزینه‌های نظام سلامت می‌شود.

ظفرقندی ادامه داد: در قانون برنامه نیز سهم مشخصی برای سلامت از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است و کشورهایی که سهم بیشتری از منابع خود را به سلامت اختصاص می‌دهند نیز برای مدیریت هزینه‌ها و ارائه خدمات، از نظام پزشکی خانواده و ارجاع استفاده می‌کنند.

اجرای نظام ارجاع و پرونده الکترونیک در ۶۴ شبکه

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای اجرای پزشکی خانواده اظهار کرد: به تصدیق متخصصان و مدیران باسابقه حوزه بهداشت، اقدامات انجام‌شده برای پیاده‌سازی این برنامه، از جمله سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع الکترونیک، نوبت‌گیری و سایر اجزای مورد نیاز، کم‌سابقه بوده است.

وزیر بهداشت گفت: این برنامه در حال حاضر در ۶۴ شبکه اجرا شده و هر شبکه زیر نظر یک دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد. هدف از آغاز این طرح در این تعداد شبکه، ایجاد یک الگوی پیشرو و پایلوت برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح تدریجی برنامه است.

وی درباره نحوه فعالیت نظام ارجاع توضیح داد: در این نظام برای هر فرد و خانواده، پزشک مشخصی به عنوان پزشک خانواده تعریف می‌شود و این پزشک، محل مراجعه اولیه فرد است. اگر بیمار نیاز به مراجعه به متخصص داشته باشد، پزشک خانواده او را به سطح تخصصی ارجاع می‌دهد و در صورت نیاز به بستری نیز بیمار به سطح سوم منتقل می‌شود. پس از آن نیز اطلاعات و نتیجه درمان به سطوح قبلی بازخورد داده می‌شود.

وزیر بهداشت تأکید کرد: این نظام دو نتیجه مهم دارد؛ نخست اینکه بیمار با حفظ کرامت، دسترسی عادلانه‌ای به خدمات درمانی پیدا می‌کند و به‌ویژه بیمار روستایی دیگر مجبور نیست برای یافتن پزشک مناسب در شهر سرگردان شود و در مسیر مشخص، نوبت و ارجاع دریافت می‌کند.

وی افزود: نتیجه دوم، کاهش قابل توجه هزینه‌های نظام سلامت در حوزه‌هایی مانند آزمایشگاه، دارو و تصویربرداری است. در کنار آن، عدالت در دسترسی به خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه را از ۶۴ شبکه آغاز کرده‌ایم تا به صورت مرحله‌به‌مرحله پیش برویم، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم و پس از اصلاح، برنامه را توسعه دهیم. در حال حاضر این ۶۴ شبکه تحت پوشش اجرای این برنامه قرار گرفته‌اند.

بیمه‌ها باید افزایش هزینه‌های سلامت را پوشش دهند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت تقویت پوشش بیمه‌های پایه گفت: پایه تأمین هزینه‌های سلامت باید بر عهده بیمه‌ها باشد و افزایش هزینه‌های ناشی از تورم نباید به مردم منتقل شود.

وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها تابع شرایط تورمی کشور است؛ چراکه تجهیزات، دارو، مواد مصرفی و خدمات مورد نیاز نظام سلامت نیز متناسب با تورم با افزایش هزینه مواجه می‌شوند. برای اینکه این افزایش هزینه، فشار بیشتری به مردم وارد نکند، چاره‌ای جز این نیست که بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و سایر بیمه‌های پایه، افزایش هزینه‌ها را تقبل و پوشش دهند.

ظفرقندی افزود: در قانون بودجه نیز افزایش منابع بیمه‌ها پیش‌بینی شده است؛ برای نمونه، برای بیمه سلامت ۸۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند پیگیری فرآیند فروش سهام در بازار سرمایه و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی با بیان اینکه نگرانی درباره افزایش پرداخت از جیب مردم کاملاً درست است، گفت: ما در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه دارو، تأکید و نظارت کرده‌ایم که تا زمانی که پوشش بیمه‌ای یک دارو فراهم نشده، افزایش قیمت آن اعمال نشود. این موضوع یکی از شروط و اصول اصلی ما در حوزه دارو بوده است.

وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های درمانی مردم ادامه داد: بخش قابل توجهی از اقدامات حمایتی در نظام سلامت با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم انجام می‌شود. در حال حاضر بستری تمام کودکان زیر هفت سال به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی افزود: همچنین کودکان دارای کم‌شنوایی که نیازمند کاشت حلزون گوش هستند، تحت پوشش خدمات رایگان قرار دارند. حداقل سه هزار مورد از این بیماران در کشور وجود دارد که هزینه‌های درمان و تجهیزات آنها بسیار سنگین است.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: بستری بیماران مبتلا به سرطان نیز به صورت رایگان انجام می‌شود و بیماران دهک‌های پایین درآمدی، افراد نیازمند و زنان سرپرست خانوار نیز از پوشش ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمان برخوردار هستند.

وی با اشاره به حمایت بیمه‌ای از مصدومان تصادفات گفت: سال گذشته حدود ۶۶۰ هزار مصدوم تصادفات در کشور درمان شدند که هزینه درمان آنها به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفت.