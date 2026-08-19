تبلیـغات سلامـت بی در و پیکر شد

از تبلیغ «درمان تضمینی» و داروی لاغری تا نسخه‌نویسی در دایرکت؛ بازار تبلیغات سلامت در فضای مجازی آن‌قدر بی‌در و پیکر شده که گاهی لایک و فالو جای تخصص و مجوز را گرفته و نظارتی نیست.