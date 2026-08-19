کد مطلب 6921132 https://mehrnews.com/x3cQCC ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ کد مطلب 6921132 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ تبلیـغات سلامـت بی در و پیکر شد از تبلیغ «درمان تضمینی» و داروی لاغری تا نسخهنویسی در دایرکت؛ بازار تبلیغات سلامت در فضای مجازی آنقدر بیدر و پیکر شده که گاهی لایک و فالو جای تخصص و مجوز را گرفته و نظارتی نیست. کپی شد مطالب مرتبط طلای آنلاین را هیچ سازمانی گردن نمیگیرد شتاب در تکمیل بیمارستان بقیهالله کاشان؛قرارداد ۲.۸همتی در آستانه اجرا اعلام برنامههای علمی هفته ملی ابنسینا در ایران برچسبها سازمان نظام پزشکی شورای عالی نظام پزشکی حسین عبدلی
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