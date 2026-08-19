به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کوچکی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند ساخت بیمارستان بقیه‌الله کاشان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات این پروژه از سال ۱۴۰۴ تاکنون تأمین و هزینه شده و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای ادامه عملیات اختصاص یافته است.

وی ابراز کرد: بخش «B» بیمارستان حدود ۲۰ هزار مترمربع زیربنا دارد و تقریباً دو برابر بخش «A» است و عمده فضاهای بیمارستان بقیه‌الله در این بخش مستقر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه عملیات ساخت بیمارستان از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، گفت: دوران کرونا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عملاً روند اجرای پروژه را با وقفه مواجه کرد و پس از آن نیز پیشرفت پروژه با سرعت مطلوب همراه نبود؛ از این رو در تلاش هستیم با استفاده از ظرفیت خیرین، اعتبارات استانی و ملی و همراهی وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، روند اجرای پروژه را شتاب ببخشیم.

وی تصریح کرد: پس از اتمام اسکلت بیمارستان در شهریورماه، از مهر و آبان‌ماه عملیات اجرایی مرحله بعد با پیمانکاری که از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد، آغاز می‌شود و تلاش کرده‌ایم ادامه پروژه تا زمان بهره‌برداری با یک پیمانکار انجام شود تا مشکلات ناشی از تغییر پیمانکاران متعدد تکرار نشود.

کوچکی از برگزاری مناقصه‌ای با ارزش حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان برای ادامه پروژه خبر داد و گفت: این قرارداد در حال حاضر از بزرگ‌ترین قراردادهای حوزه سلامت در شمال استان محسوب می‌شود و با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم نهایی اجرای پروژه در سال‌های آینده می‌تواند افزایش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: رایزنی با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است و مجموعه خیرین نیز در این زمینه همکاری دارند. اولویت اصلی ما تکمیل بیمارستان بقیه‌الله است و در صورت ورود خیرین بزرگ، از این ظرفیت برای تکمیل پروژه استفاده خواهیم کرد.

بهره‌برداری از بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی امام حسن مجتبی(ع) آران‌وبیدگل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت شهرستان آران‌وبیدگل در سال ۱۴۰۴ گفت: بیمارستان ۱۳۲ تختخوابی امام حسن مجتبی(ع) آران‌وبیدگل با هزینه‌ای حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و با همکاری وزارت بهداشت تکمیل شد و در اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد و در فروردین ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه این بیمارستان در جریان حمله به یکی از مراکز نظامی منطقه نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی داشت، افزود: پس از بمباران منطقه، حدود ۶۰ مجروح جنگی در این بیمارستان پذیرش شدند و اگر این مرکز درمانی آماده خدمت‌رسانی نبود، با مشکلات جدی مواجه می‌شدیم.

کوچکی ادامه داد: بیمارستان سیدالشهدا(ع) آران‌وبیدگل حدود چهار هزار مترمربع فضای بیمارستانی داشت، اما بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) با حدود ۱۶ هزار مترمربع فضای بیمارستانی، ظرفیت بسیار مناسبی برای ارائه خدمات درمانی ایجاد کرده است.

وی همچنین از افتتاح مرکز بهداشت شهرستان در فروردین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این مرکز با هزینه‌ای حدود ۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ تکمیل شد و در چهاردهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به شرایط جنگی کشور در زمان افتتاح این طرح‌ها اظهار کرد: این پروژه‌ها در شرایطی به بهره‌برداری رسیدند که کشور درگیر جنگ بود و هدف ما این بود که نشان دهیم حتی در شرایط دشوار نیز خدمت‌رسانی متوقف نمی‌شود و حوزه سلامت با جدیت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: در همان شرایط تصمیم گرفتیم روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های سلامت را متوقف نکنیم و با تلاش مضاعف، بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) و مرکز بهداشت شهرستان را به مرحله بهره‌برداری برسانیم.