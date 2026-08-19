به گزارش خبرنگار مهر، رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا با عنوان «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با اشاره به اختلاف‌نظر دستگاه‌های مختلف درباره متولی تنظیم‌گری طلای آنلاین اظهار کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم که سامانه بانک مرکزی را ببینیم و مشخص شود در نهایت چه چارچوبی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت رؤسای سابق بانک مرکزی درباره جایگاه طلا در نظام تنظیم‌گری کشور افزود: در دوره ریاست آقای فرزین بر بانک مرکزی، این دیدگاه وجود داشت که طلا در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد و این بانک باید در این حوزه نظارت و مجوزدهی کند؛ در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طلا را در حوزه فعالیت‌های صنفی می‌داند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: این اختلاف دیدگاه‌ها در نهایت دودش به چشم کسب‌وکارها می‌رود و ما هر روز در سازمان‌های مختلف با این مسئله مواجه هستیم که چه کسی قرار است مسئولیت طلای آنلاین را بر عهده بگیرد.

الفت‌نسب تأکید کرد: فعالیت‌های صنفی باید ذیل قوانین نظام صنفی انجام شود و به نظر من باید یک تقسیم کار روشن صورت گیرد؛ بانک مرکزی در حوزه مسئولیت‌های خودش ورود کند، صنف نیز در حوزه خودش تنظیم‌گری و مجوزدهی داشته باشد و نهادهای امنیتی و نظارتی هم وظایف خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: ما با نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی مخالفتی نداریم، اما باید چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود تا کسب‌وکارها با بلاتکلیفی مواجه نباشند. حمایت از اقتصاد دیجیتال نباید در حد حرف باقی بماند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه با انتقاد از نحوه حمایت دولت از کسب‌وکارهای آنلاین گفت: دولت آقای پزشکیان طی دو سال گذشته همواره اعلام کرده که قصد حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال را دارد، اما این حمایت باید در عمل نیز دیده شود.

وی افزود: حدود دو هفته پیش در هیئت دولت تصویب شد که هیچ پلتفرمی فیلتر نشود مگر اینکه رئیس‌جمهور دستور دهد، اما چند روز بعد شاهد فیلتر شدن یک پلتفرم در حوزه دارورسانی بودیم.

الفت‌نسب با بیان اینکه چنین اتفاقاتی مصوبات دولت را زیر سؤال می‌برد، گفت: اگر دولت نمی‌تواند چنین تصمیمی را اجرا کند، حداقل نباید خودش مصوبات خود را زیر سؤال ببرد. اگر هم تخلفی صورت گرفته است، باید با فرد یا مدیری که مرتکب تخلف شده برخورد شود.

وی ادامه داد: قرار نیست کسب‌وکارهای آنلاین هر روز با یک مانع جدید مواجه شوند. امروز در این حوزه و در بخش‌های دیگر باید مانع‌های جدی پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین برداشته شود.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از اقتصاد دیجیتال گفت: تلاش‌های مختلفی صورت گرفته و افراد زیادی واقعاً زحمت می‌کشند، اما من هنوز چیزی ندیده‌ام که نشان دهد این حمایت‌ها به صورت عملی و مؤثر اتفاق افتاده است.

بانک مرکزی از تنظیم‌گری طلای آنلاین خارج شود

الفت‌نسب درباره آینده تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین نیز اظهار کرد: امیدواریم در حوزه طلا بتوانیم در ادامه، روندی را که شنیده‌ایم آقای همتی در پیش گرفته‌اند، اصلاح کنیم. وی افزود: من دوست دارم و حتی تشویق می‌کنم که بانک مرکزی از این حوزه خارج شود و به سمت یک فعالیت صنفی حرکت کنیم؛ البته این موضوع باید همراه با تقسیم کار مشخص و نظارت شفاف باشد.

طلای عرضه‌شده در پلتفرم‌ها باید محل ذخیره مشخص داشته باشد

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت پلتفرم‌های آنلاین طلا گفت: توقع ما از پلتفرم‌ها این است که فضا را شفاف کنند. باید طلایی وجود داشته باشد که عرضه می‌شود و ما به صورت جدی معتقدیم طلا باید در محل دقیق، درست و شفافی ذخیره شود.

وی افزود: حتی سامانه نظارتی که خود اتحادیه طراحی کرده بود نیز بر همین موضوع تأکید دارد و نشان می‌دهد که نگاه ما این نیست که پلتفرم‌ها به هر شکلی که خواستند طلا بفروشند.

الفت‌نسب با اشاره به عملکرد پلتفرم‌های فعال در این حوزه گفت: تقریباً می‌توان گفت قریب به اتفاق پلتفرم‌ها این موضوع را رعایت کرده‌اند و اقدامات آنها خوب بوده است، اما اگر تعداد اندکی نیز این الزامات را رعایت نمی‌کنند، باید با آنها برخورد شود.

۹۰ درصد کاربران پلتفرم‌های طلا کمتر از یک گرم خرید کرده‌اند

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های خرد مردم گفت: ما به عنوان اتحادیه در کنار مردم هستیم و نباید مردم ضرر کنند.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: حدود ۹۰ درصد کاربران پلتفرم‌ها کمتر از یک گرم طلا خریداری کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بخش متوسط و رو به پایین جامعه برای اینکه از تورم عقب نماند، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، از امکان خرید طلا با مبالغ اندک استفاده می‌کند.

الفت‌نسب خاطرنشان کرد: وقتی فرصتی ایجاد شده است که مردم بتوانند با مبلغ اندک طلا خریداری کنند، باید از سرمایه آنها حفاظت شود و این موضوع مسئولیت مهمی را متوجه دولت، نهادهای نظارتی و خود پلتفرم‌ها می‌کند.

وی در پایان گفت: در این دو روز تلاش کرده‌ایم از دوستان در نهادهای مختلف، اتحادیه طلا و فعالان قدیمی این صنف دعوت کنیم تا درباره مسائل موجود گفت‌وگو کنیم و امیدواریم بتوانیم در این رویداد به نتایج خوبی برسیم.