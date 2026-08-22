دریافت 297 MB کد مطلب 6923508 https://mehrnews.com/x3cRC6 ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷ کد مطلب 6923508 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷ بدون تعارف با نخبگانِ طلایی نخبگان ایرانی با وجود دریافت پیشنهادهای جذاب از خارج از کشور، ماندن در ایران و ساختن آینده کشورشان را انتخاب کردند. کپی شد مطالب مرتبط نامه اساتید دانشگاه به پزشکیان: تقویت بازدارندگی راهبردی ضروری است معرفی سرپرست دانشگاه تهران به عنوان وزیر علوم/ خروج تحصیل کرده ها باز هم خبرساز شد احتمال تعطیلی برخی واحدهای پیام نور و غیرانتفاعی/ با افزایش ظرفیت دانشگاه آزاد مخالفیم برچسبها جوانان نخبه نخبگان بنیاد ملی نخبگان
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