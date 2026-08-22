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کد مطلب 6923508
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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

بدون تعارف با نخبگانِ طلایی

بدون تعارف با نخبگانِ طلایی

نخبگان ایرانی با وجود دریافت پیشنهادهای جذاب از خارج از کشور، ماندن در ایران و ساختن آینده کشورشان را انتخاب کردند.

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