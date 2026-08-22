دریافت 18 MB کد مطلب 6924081 https://mehrnews.com/x3cRQN ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ کد مطلب 6924081 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ سردار طلایینیک: ارتقای سرجنگی موشکها متناسب با تهدیدات ادامه دارد سخنگوی وزارت دفاع از تداوم روند ارتقای تسلیحات راهبردی مانند موشکهای بالستیک و کروز با تکیه بر دانش بومی خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط طلایینیک: تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی افزایش دو برابری داشته است دیدار سردار رادان با خانواده شهیدان لاریجانی، نصیرزاده و سلیمانی نیروهای مسلح تجربه و ظرفیت بالایی برای عبور از بحران دارند سردار طلایینیک: ایران، قدرت برتر منطقه و رقیب قدرتهای جهانی شده است برچسبها سردار طلائی نیک ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح
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