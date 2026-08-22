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کد مطلب 6924081
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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

سردار طلایی‌نیک: ارتقای سرجنگی موشک‌ها متناسب با تهدیدات ادامه دارد

سردار طلایی‌نیک: ارتقای سرجنگی موشک‌ها متناسب با تهدیدات ادامه دارد

سخنگوی وزارت دفاع از تداوم روند ارتقای تسلیحات راهبردی مانند موشک‌های بالستیک و کروز با تکیه بر دانش بومی خبر داد.

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