دیدار سردار رادان با خانواده شهیدان لاریجانی، نصیرزاده و سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با حضور در منزل شهیدان علی لاریجانی، دبیر شهید شورای عالی امنیت ملی، امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سرلشکر غلامرضا سلیمانی، رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با خانواده شهید لاریجانی
فرمانده کل انتظامی کشور، در دیدار با خانواده شهید لاریجانی به خصوصیات و منش اخلاقی شهید لاریجانی اشاره کرد و اظهار داشت: شهید لاریجانی در عرصه مدیریتی یک فیلسوف کامل و در تصمیمگیریها بسیار قاطع بود. در جلسات، نشانههایی از علم و قاطعیت در ایشان دیده میشد که کمتر در فردی مشاهده میشود و همین ویژگیها موجب میشد ارادت و احترام شخصی من نسبت به شهید لاریجانی روزبهروز افزایش یابد.
سردار رادان با تمجید از صبوری و بردباری شهید لاریجانی گفت: شهید لاریجانی در دوران مسئولیت خود در شورای عالی امنیت ملی، سنگبناهای مهمی را بنا نهادند. دشمن در جنگ رمضان تلاش میکرد افراد تأثیرگذار را به شهادت برساند و شهید لاریجانی نیز از جمله چهرههای مؤثر در میدان نبرد با استکبار جهانی بود.
وی تصریح کرد: شهید لاریجانی علاوه بر حضور چشمگیر در دوران دفاع مقدس هشتساله، در سه میدان دیگر؛ یعنی مقابله با صهیونیستها، وطنفروشان و آمریکاییها نیز جنگید و مزدی غیر از شهادت برای او بیانصافی بود؛ شهدا رفتند تا شفاعت پیروزی را برای ما بگیرند.
در ادامه این دیدار، همسر شهید لاریجانی با اشاره به خاطراتی از خصوصیات اخلاقی او تصریح کرد: شهید لاریجانی همواره میگفت نیروهای مسلح ما بسیار زحمت میکشند و همیشه از نیروهای نظامی و پلیس تعریف و تمجید میکرد.
دیدار با خانواده شهید امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده
فرمانده کل انتظامی کشور در این دیدار با اشاره به خصوصیات و منش اخلاقی شهید نصیرزاده طی سخنانی اظهار داشت: شهید نصیرزاده از دوستان و همرزمان قدیمی من و حقیقتاً انسانی قابل احترام بود.
وی اشاره به خدمات ارزشمند شهید نصیرزاده در نیروی هوایی ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: آنچه ما را قانع میکند تا سختیها را تحمل کنیم، این است که شهید نصیرزاده اجر اعمال نیک خود که همانا شهادت بود را دریافت کرد.
سردار رادان اظهار داشت: شهید نصیرزاده پس از دوران دفاع مقدس، در سه جنگ؛ یعنی جنگ با رژیم صهیونیستی، وطنفروشان و امپریالیسم آمریکا حضور داشت و کارنامهای درخشان از خود برجای گذاشت و با شهادتش، کاروان شهادت حضرت آقا را همراهی کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: شهادت سرلشکر نصیرزاده مدالی است که متعلق به او و خانوادهاش است و این حقیقتاً اثر وجودی شهید و شهادت است؛ ما باید تلاش کنیم تا با اعمال خود بتوانیم به مقام شهادت برسیم. در حقیقت، شهید نصیرزاده به بهترین شکل رفت تا شفاعت پیروزی ما را نزد خدای متعال طلب کند و انشاءالله توفیق پیروزی از دعای شهدا شامل حال ما خواهد شد.
وی ادامه داد: ایشان به مسائل دینی، معنوی و عقیدتی بسیار اهمیت میدادند و از دست دادن ایشان حقیقتاً ناراحتکننده است؛ چراکه شهید نصیرزاده مردی به تمام معنا در عرصه خدمت بود و ما در حقیقت یک مرد خدمتگزار به مردم را از دست دادیم.
فرمانده کل انتظامی کشور یادآور شد: شهید نصیرزاده هیچگاه از ارزشهای معنوی و دینی خود کوتاه نمیآمد و در برابر ارزشهای ارزنده کشور محکم ایستادگی میکرد.
سردار رادان با اشاره به اهمیت صبر خانواده معظم شهدا در برابر سختیها ادامه داد: خانواده معظم شهدا، از جمله خانواده شهید نصیرزاده، تلاش کنید که صبر حضرت زینب را داشته باشید و در برابر سختیها بردبار باشید؛ چراکه صبر شما منتج به رستگاری در روز قیامت خواهد شد.
شهید نصیرزاده الگوی اخلاق و معرفت در نیروهای مسلح بود
در ادامه این دیدار، سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به اینکه شهید نصیرزاده بسیار بااخلاق بود، اظهار داشت: این شهید والامقام در رفتار و گفتار، فردی بسیار بااخلاق و بزرگوار بود.
وی با اشاره به نقشآفرینی شهید نصیرزاده در قدرت دفاعی ایران گفت: شهید نصیرزاده همچنین به حاج قاسم سلیمانی علاقه فراوانی داشت. افزون بر این، این شهید والامقام در ستاد کل نیروهای مسلح نیز بسیار محبوب بود؛ چراکه حقیقتاً اخلاق و معرفت برای او اولویت داشت.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد: شهید نصیرزاده فردی بسیار پرکار و پرتلاش بود و همیشه در میدان عمل و انجام وظایف حضور داشت.
پدرم فرمانده دلها بود
در ادامه این دیدار، دختر شهید نصیرزاده طی سخنانی اظهار داشت: پدرم در منزل همواره بسیار مهربان بود و با عطوفت با ما رفتار میکرد؛ من حقیقتاً بیش از یک پدر را از دست دادم، چراکه پدرم همیشه مهربانی ویژهای داشت.
وی با اشاره به اینکه پدر شهیدش همواره در مأموریت و انجام خدمت به نیروهای مسلح و کشور بود، ادامه داد: پدرم به کارش عشق زیادی داشت و بسیار پرکار و پرتلاش بود. من همیشه به او توصیه میکردم کمی استراحت کند، اما ایشان میگفتند: «الان وقت استراحت نیست و فقط باید کار کنیم.»
دختر شهید نصیرزاده با اشاره به بازدیدهای مستمر پدرش شهیدش از صنعت موشکی اظهار داشت: پدرم با زبان روزه به دست شقیترین دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی به شهادت رسید و حقیقتاً تلاش کرد تا کشور را به اقتدار برساند. پدرم فرمانده دلها بود؛ یعنی بر قلبها حاکم بود. او همیشه پاک زندگی کرد و همواره تلاش میکرد خواستههای مردم را اجابت کند.
داماد شهید نصیرزاده نیز در این دیدار گفت: شهید نصیرزاده بسیار مهربان و صبور بود و همیشه اهل منزل را تکریم میکرد؛ هیچگاه با ما آمرانه صحبت نمیکرد و همواره در زندگی پرکار و پرتلاش بود و در مسائل اعتقادی و معنوی دغدغه داشت؛ افتخار میکنیم که او همواره پای ارزشهای خود محکم و قاطعانه ایستاده بود.
دیدار با خانواده شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی
فرمانده کل انتظامی کشور در دیدار با خانواده سرلشکر غلامرضا سلیمانی رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین به خصوصیات و منش اخلاقی شهید سلیمانی اشاره کرد و طی سخنانی اظهار داشت: ما خاطرات زیادی با شهید سلیمانی داشتیم و اولین آشنایی ما در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس بود که در آن دوران به ایشان «حاج غلام» میگفتیم و فقدان حاج غلام خیلی دشوار است.
سردار رادان با اشاره به نقش شهید سلیمانی در جنگهای تحمیلی تصریح کرد: حاج غلام در سه جنگ تحمیلی کارنامه درخشانی در نبرد با استکبار جهانی و ایادیاش دارد؛ در حقیقت شهید سلیمانی کاروان شهادت حضرت آقا را همراهی کرد و امید است ما هم در کاروان شهادت شهدای عظیمالشانمان با دعای خانواده معظم شهدا حضور داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه خانواده معظم شهدا ویژگیهایی ارزشمند همچون صبور بودن را دارند و فردای قیامت برای این موضوع اجرشان محفوظ است، ادامه داد: من روزی که خبر شهادت حاج غلام را شنیدم واقعا متاثر شدم و گفتم که حاج غلام با شهادتش به آرزویش رسید.
سردار رادان با اشاره به اینکه شهید «مدال شهادت» را از خدای متعال میگیرد و این به واسطه رفتار و گفتار اوست، اظهار داشت: حاج غلام حقیقتا در رفتار و گفتار ولایتمدار بود و ما هم باید از ایشان ولایتمداری را الگو بگیریم.
شهید سلیمانی فردی همدل و آرام بود
در ادامه این دیدار، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به خصوصیات شهید سلیمانی طی سخنانی اظهار داشت: شهید سلیمانی همواره اخلاقی خوب، سنجیده و مهربانانه داشت.
وی با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی حقیقتاً انسانی آرام، سلیمالنفس و همدل بود، افزود: در زمان شهید سلیمانی، همدلی و همکاری بسیار خوبی در برگزاری اردوهای راهیان نور وجود داشتیم؛ شهید سلیمانی زمانی که در اصفهان بهعنوان فرمانده سپاه منصوب بود، همواره رفتاری خوب، ملایم و آرام با همه افراد داشت.
خانواده شهدا صبورند
دختر شهید سرلشکر سلیمانی با بیان اینکه «پدرم تشنهی شهادت بود و خداوند دعای او را مستجاب کرد»، افزود: روزها و ماهها بدون حضور پدر در خانه بسیار سخت میگذرد؛ اما خانوادههای شهدا با صبر و استقامت، مسیر جهاد و ایثار را ادامه میدهند.
وی با نقل خاطرهای از قول همرزم پدر شهیدش گفت: گویا پدرم سال ۱۳۸۰ در یک جلسهای عنوان کرده بود که «آرزو دارم در جنگی که با استکبار جهانی و ایادیاش است به شهادت برسم» و همین موضوع هم محقق شد و پدر عزیزم در جنگ تحمیلی سوم توسط آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.
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