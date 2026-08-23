نیروهای مسلح تجربه و ظرفیت بالایی برای عبور از بحران دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا طلایینیک عصر امروز در نخستین روز از گردهمایی تخصصی مدیران سازمان دانشآموزی سراسر کشور، با بیان اینکه دشمن در دهههای گذشته اهداف مشخصی را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده است، گفت: هویت ملی و اسلامی، موجودیت و تمامیت سرزمینی، پیشرفت کشور و امنیت، چهار حوزهای هستند که در راهبردهای دشمن همواره مورد توجه قرار داشتهاند و این حوزهها ارتباطی درهمتنیده با یکدیگر دارند.
سردار طلایینیک با تأکید بر اهمیت موضوع هویت گفت: یکی از اصلیترین اهداف دشمن، ایجاد انحراف هویتی و تضعیف هویت ملی و اسلامی است. در کنار آن، پیشرفت ایران نیز هدف دیگری است که دشمن تلاش کرده با فشارهای مختلف، روند آن را کند یا مختل کند.
وی با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با تهدیدات نظامی، اظهار کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر تهاجم نظامی دشمن، تجربه و ظرفیت بالایی برای ایستادگی و عبور از بحران دارند.
مهمترین میدان امروز، تربیت نسل جدید است
سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه یکی از دشوارترین و در عین حال تعیینکنندهترین حوزههای مسئولیت، تربیت نسل آینده است، به مأموریت سازمان دانشآموزی اشاره کرد و گفت: سازمان دانشآموزی به دلیل ماهیت تربیتی و اجتماعی خود، ظرفیت ارزشمندی برای فعالیتهای اقتضایی، خلاقانه و میدانمحور دارد و باید تا حد امکان زمینه بروز ایدههای نو و نقشآفرینی واقعی دانشآموزان را فراهم کند.
سردار طلایینیک همچنین سرمایه انسانی را یکی از مهمترین عوامل پیشرفت کشور دانست و افزود: توجه به نخبگان، جوانان، متخصصان و سرمایه انسانی باید در همه دستگاهها جدی گرفته شود؛ چراکه هیچ برنامهای بدون نیروی انسانی توانمند، متخصص و انگیزهمند به نتیجه مطلوب نمیرسد.
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به درسآموختههای دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که از فرماندهان و مسئولان دوران دفاع مقدس آموختهایم، حرکت از فرماندهی صرف به سمت مربیگری است. فرماندهان بزرگ، صرفاً امر و نهی نمیکردند، بلکه استعداد نیروهای خود را فعال میکردند و به آنان امکان ابتکار و نقشآفرینی میدادند. این رویکرد برای نظام تعلیم و تربیت نیز قابل استفاده است و در مدرسه نیز معلم و مربی باید بتواند استعدادهای دانشآموزان را شناسایی و شکوفا کند و به آنان میدان نقشآفرینی بدهد.
وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: میان تدوین یک سند راهبردی و اجرای موفق آن، فاصلهای وجود دارد که باید با الزامات، مقدمات، تأمین سرمایه انسانی، ساختارهای مناسب، امکانات و سازوکارهای اجرایی پر شود. در اجرای سند تحول نیز باید به این الزامات توجه بیشتری شود.
راهیان پیشرفت؛ فرصتی برای تقویت خودباوری دانشآموزان
سردار طلایینیک با اعلام آمادگی وزارت دفاع برای همکاری با سازمان دانشآموزی در حوزه اردوهای راهیان پیشرفت، گفت: میتوان با برنامهریزی مناسب، اردوهای راهیان پیشرفت را به صورت منطقهای و در سراسر کشور توسعه داد. هدف از این اردوها تقویت خودباوری، امید، نشاط و روحیه دانشآموزان است و باید به نسل جدید نشان دهیم که کشور از چه نقطهای حرکت کرده و چگونه با تکیه بر توان داخلی، دانش و فناوری، مسیر پیشرفت را طی کرده است.
معلم و مربی؛ مهمتر از کتاب و محتوای آموزشی
سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر اهمیت نقش معلم و مربی در تربیت نسل جدید اظهار کرد: اگر قرار است دانشآموزانی در تراز اهداف نظام تعلیم و تربیت تربیت شوند، نمیتوان فقط به انتقال دانش اکتفا کرد. میان ایمان، علم و عمل، نقش معلم و مربی بسیار تعیینکننده است. پیش از کتاب و محتوای آموزشی، شخصیت و رفتار معلم و مربی است که بر دانشآموز اثر میگذارد. حضور مؤثر مربی در کنار دانشآموز و الگویی که از رفتار و شخصیت خود ارائه میکند، یکی از مهمترین عناصر تربیتی است.
تمرکز بر نسل جدید، راهبردی برای آینده کشور است
وی خاطرنشان کرد: اگر بخش قابل توجهی از انرژی، امکانات، توان و پشتیبانی کشور را به نسل جدید اختصاص دهیم، در واقع روی حفظ هویت، ارزشها، امنیت، موجودیت و پیشرفت کشور سرمایهگذاری کردهایم.
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به شعار گردهمایی مدیران سازمان دانشآموزی با عنوان «نقشآفرینی دانشآموزان در مسیر بعثت مدرسه» افزود: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، این عنوان میتواند فرصتی برای بازاندیشی در نقش مدرسه و دانشآموز باشد و هر اقدامی که در توان وزارت دفاع باشد، برای پشتیبانی از این مسیر انجام خواهیم داد.
سردار طلایی نیک تأکید کرد: رسالت سازمان دانشآموزی در تربیت نسل آینده و ایجاد هویت، امید، خودباوری و مسئولیتپذیری اجتماعی، رسالتی بسیار تعیینکننده است و باید از ظرفیت این مجموعه برای نقشآفرینی واقعی دانشآموزان بیش از گذشته استفاده کرد.
نظر شما