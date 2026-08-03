محمدرضا یکانی کارگردان فیلم سینمایی «ماه پنهان» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکل‌گیری ایده اولیه این پروژه و روند پیش‌تولید و تولید آن توضیح داد: تولید فیلم «ماه پنهان» به حدود ۲ سال پیش بازمی‌گردد. اواخر سال ۱۴۰۲ موفق به اخذ پروانه ساخت از سازمان سینمایی شدیم و پیش‌تولید را از دی یا بهمن همان سال آغاز کردیم. تولید فیلم از ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ شروع شد و طی ۴۰ جلسه فیلمبرداری، تا اول خرداد ۱۴۰۳ به پایان رسید.

وی افزود: ایده اصلی فیلم از دغدغه شخصی من درباره نهاد خانواده نشأت گرفت. خانواده ایرانی، به‌ویژه خانواده سنتی متشکل از پدر، مادر و فرزندان، همواره برای من اهمیت داشته است. پرسش محوری من این بود که تاب‌آوری خانواده‌های ایرانی در برابر فشارهای داخلی و خارجی، اعم از مسائل اقتصادی، تنش‌های زناشویی و اختلافات درون‌خانوادگی، تا چه حد است. متأسفانه امروزه شاهد افزایش آمار جدایی و فروپاشی خانواده‌ها هستیم. نهاد خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین و بنیادی‌ترین واحد اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در رشد و تربیت فرزندان دارد. از آنجا که خانواده ایرانی در سطح جهانی الگویی ممتاز محسوب می‌شود، پرداختن به این موضوع برای من جنبه مقدسی داشت. مشاهدات روزمره مبنی بر کاهش تعاملات جمعی در خانواده‌ها، نظیر کمرنگ شدن سنت دورهم‌نشینی بر سر سفره، من را بر آن داشت تا داستانی با محوریت ایثار و فداکاری مادر ایرانی خلق کنم. این مضامین، هسته اولیه فیلمنامه «ماه پنهان» را شکل دادند و نهایتا به روایت کنونی منجر شدند که بر پرده سینما به نمایش درآمده است.

تلاش یک زن برای حفظ خانواده

این کارگردان درباره محوریت قرار دادن زن و مادر در این داستان گفت: دغدغه حفظ کیان خانواده، هرچند مختص به ایران نیست، اما در میان زنان ایرانی بسیار برجسته و چشمگیر بوده است. می‌توان مصادیق بیشماری در این زمینه برشمرد. من معتقدم که زنان، فارغ از تحولات سیاسی چند سال اخیر، همواره وفادارتر و معتقدتر به بقای خانواده بوده‌اند. به همین دلیل، قهرمان داستان من زنی است که با تفکری استوار، درصدد نجات خانواده‌اش از بحرانی است که گریبانگیر آنها شده است. این محوریت بر اساس نمونه‌های واقعی بسیاری از اطرافیان و جامعه شکل گرفته است. من همواره زنان را پیشتازِ بقا و استمرار خانواده می‌دانم، هرچند که در مواردی نیز امکان وقوع فروپاشی به‌واسطه عوامل دیگر وجود دارد، اما نگاه کلی و برآیند مشاهدات، حاکی از نقش برجسته زنان در این عرصه است.

با پشتوانه فیلم کوتاه وارد سینمای بلند شدم

وی با اشاره به سال‌ها فعالیتش در حوزه فیلم کوتاه درباره تاثیرش در ساخت اولین فیلم بلند سینمایی‌اش عنوان کرد: تجربه فیلم کوتاه کمک شایانی به من کرد و به تمام علاقه‌مندان به ساخت فیلم‌های سینمایی توصیه می‌کنم که از فیلم کوتاه آغاز کنند. من نزدیک به ۷۰ فیلم کوتاه و نیمه‌بلند و نیز ۱۲ فیلم بلند ویدیویی در کارنامه دارم که از هر جهت برایم مفید بوده‌اند. این پیشینه به من امکان داد تا با تسلط بیشتر و آرامش خاطر، همراه با تیمی هماهنگ، وارد اولین تجربه فیلم بلند سینمایی شوم. بنابراین، به همه جوانان فعال در این حوزه توصیه می‌کنم که مسیر حرفه‌ای خود را با ساخت فیلم کوتاه آغاز و تجربه عملی کسب کنند.

یکانی درباره انتخاب بازیگران فیلم تصریح کرد: خوشبختانه، یکی از نقاط قوت ما فیلمنامه جذاب بود که موجب شد بازیگران موردنظر، انگیزه زیادی برای همکاری با ما داشته باشند. ۲ شرط اساسی برای انتخاب بازیگران داشتم؛ نخست، انگیزه بالای آنها برای ایفای نقش و دوم، در دسترس بودن و اختصاص زمان کافی به پروژه تا بتوانند با فراغ خاطر به خلق شخصیت بپردازند. خوشبختانه تمام بازیگران فیلم، از جمله لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، بهار قاسمی، فرزاد حسنی، امین میری، رایحه تیموری و محمدرضا سروستانی این شرایط را داشتند و جلسات مفصل و گفتگوهای ۲تایی متعددی در طول پیش‌تولید با هر یک از آنها برگزار شد.

وی تاکید کرد: به دلیل مستقل بودن فیلم و محدودیت‌های بودجه‌ای نمی‌توانستیم هزینه زیادی برای پرداخت دستمزد بازیگران داشته باشیم.

فروش فیلم مهم نیست، بازخورد مخاطب مهم است

این کارگردان درباره فروش و میزان استقبال مخاطبان از فیلمش گفت: اولویت اصلی من، ارتباط با مخاطب و بازخورد مثبت مردمی بوده است. شکرخدا تاکنون واکنش‌ها بسیار رضایت‌بخش بوده و در اکران‌های مردمی، بازخوردهای مثبتی دریافت کرده‌ایم. من چندان درگیر فروش نبوده‌ام و به آن نیز نمی‌اندیشم. در حوزه تبلیغات نیز برخلاف برخی آثار که از بودجه‌های سازمانی و تبلیغات ماهواره‌ای یا محیطی گسترده برخوردارند، ما اساساً از چنین امکاناتی بی‌بهره‌ایم و تبلیغات‌مان عمدتا در فضای مجازی متمرکز بوده است. معتقدم که همین تبلیغات محدود در شبکه‌های اجتماعی، اگر فیلم کیفیت لازم را داشته باشد، تأثیر خود را خواهد گذاشت.

از فیلم‌های مستقل حمایت کنید

یکانی در پایان درباره وضعیت سینمای مستقل در ایران بیان کرد: امروزه بسیاری از فیلم‌ها با بودجه‌های کلان سازمانی و دولتی ساخته می‌شوند و از امکانات تبلیغاتی گسترده‌ای برخوردارند، در حالی که ما در سینمای مستقل، با بودجه‌هایی محدود و بدون پشتوانه‌های ارگانیک، تنها بر جذابیت‌های قصه‌پردازی، کیفیت فیلمنامه، عناصر بصری، کشش دراماتیک و تعلیق لازم برای رضایت مخاطب تکیه کرده‌ایم. از این رو، تقاضا دارم که مردم از سینمای مستقل حمایت کنند و همچنین دستگاه‌های متولی، بودجه‌های ویژه و تسهیلات مناسب در اختیار سینماگران مستقل قرار دهند تا این جریان مهم به فراموشی سپرده نشود.

«ماه پنهان» داستان آدم‌هایی را روایت می‌کند که در دل یک ماجرای کودک‌ربایی، با بحران‌های خانوادگی، قضاوت‌های اشتباه و تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز روبه‌رو می‌شوند؛ داستانی از عشق، فداکاری و پیامد انتخاب‌هایی که مسیر زندگی شخصیت‌ها را تغییر می‌دهد.

لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی‌پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، علیرضا مهان، پروین ملکی، عباس زرگر، فاناز سلوکی، فرناز فضلی، آرزو غلامی، علی‌اصغر ایزی، مهیار راحت‌طلب، روح‌الله رهبری، محسن میرزایی، ملینا کیان، حسن رضایی و هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: ایرج محمدی، کارگردان: محمدرضا یکانی، نویسنده: آوا اکبری، مدیر فیلمبرداری: پیمان عباس‌زاده، تدوین: عماد خدابخش، مدیر صدابرداری: سعید زند، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی‌نژاد، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مرضیه اکبرنژاد، مدیر تولید: محمد شهبازی، فیلمبردار: سجاد سبحانی، طراح صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: شهره خراسانی، طراح لباس: مهتاب تقی‌نژاد، مدیر اجرایی پروژه: علی مردانی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، اصلاح رنگ و نور: سامان مجدوفایی، منشی صحنه: مریم بابایی، عکاس: فرهاد همتی، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: حسین‌علی احمدزاده و مدیر تدارکات: روح‌الله رهبری.