دریافت 1 MB کد مطلب 6926062 https://mehrnews.com/x3cSGd ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ کد مطلب 6926062 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ رئیس قوه قضائیه: تضمینهای لازم از تراستیها دریافت شود اژهای رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیهٔ تراستیها و رفع تعهدات ارزیِ آنها، پیگیریها باید منظم و مستمر باشد. کپی شد مطالب مرتبط اژهای: درباره اصلاح قیمت بنزین اختلافنظر داریم محسنیاژهای: ۱۳۱ محکوم ایرانی از زندانهای عراق مسترد شدند هشدار دادستان تهران درباره جرایم سازمانیافته علیه عفت عمومی عارف: دشمن پس از شکست نظامی بهدنبال فروپاشی اجتماعی است تأکید اژهای بر اجرای سریع و کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اژهای: نباید برای دشمن خوراک جنگ روانی تدارک دید برچسبها غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه تراستی ها
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