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کد مطلب 6926062
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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

رئیس قوه قضائیه: تضمین‌های لازم از تراستی‌ها دریافت شود

رئیس قوه قضائیه: تضمین‌های لازم از تراستی‌ها دریافت شود

اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیهٔ تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزیِ آن‌ها، پیگیری‌ها باید منظم و مستمر باشد.

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