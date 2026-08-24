به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۲ شهریور، در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر وحدت مسئولان در مسائل کلان نظام تأکید کرد و گفت: در برابر دشمن متجاوز باید جهاد بیامان داشته باشیم و تسلیم زورگوییها و زیادهخواهیهای آمریکا نشویم.
اژهای: در مسائل کلان نظام هیچ اختلافی میان مسئولان وجود ندارد
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: همگان باید بدانند که درخصوص مسائل کلان نظام، هیچگونه اختلافنظر و عقیدهای میان کارگزاران و مسئولان وجود ندارد. همه ما متفقالقول هستیم که در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار باید جهاد بیامان داشته باشیم و تسلیم زورگوییها و زیادهخواهیهای آمریکا و امثال او نشویم.
وی افزود: همه ما اتفاقنظر داریم که باید حول محور ولیفقیه، هرچه بیشتر متحد و منسجم شویم و از ارزشهای دینی و آرمانهای انقلابی حمایت و صیانت کنیم. همچنین همه کارگزاران بر مردمداری و مردممداری تأکید و اصرار ویژه دارند.
اژهای ادامه داد: دشمن غدار بداند اگر اختلافی وجود دارد، صرفاً در مباحث تاکتیکی و روشی است و در اصول و مقولات کلان، هیچگونه اختلاف و تفاوت دیدگاهی میان مسئولان و کارگزاران نظام وجود ندارد.
اژهای: درباره بنزین بر سر زمان و روش اصلاح اختلافنظر وجود دارد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به طرح مباحثی درباره ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی و بهطور مشخص بنزین گفت: در این باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی و مشخصاً بنزین مطلوب نیست و نیازمند اصلاح است، تقریباً یک اجماع میان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد؛ اما در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلافنظر وجود دارد.
وی افزود: ممکن است عدهای معتقد باشند با عنایت به شرایط موجود، فعلاً اعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه بنزین به صلاح نباشد.
اژهای ادامه داد: در تجویز روشهای اصلاحی نیز اختلافنظر وجود دارد؛ عدهای بر ضرورت اصلاح قیمت تأکید میکنند، جمعی دیگر موضوع اصلاح مصرف را پیش میکشند و گروهی نیز طرحهای تلفیقی ارائه میکنند.
تراستیها زیر ذرهبین قوه قضاییه
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع تراستیها گفت: وقتی کار و مسئولیتی روی زمین میماند، مرجع و مسئول قضایی مربوطه، حسب تکلیف قانونی خود، باید از نهاد و دستگاه متولی مطالبهگری کند و او را وادار نماید که به مسئولیت قانونیاش عمل کند.
وی افزود: اگر آن نهاد و دستگاه موظف، به هر دلیلی به وظیفه خود عمل نکرد، مرجع قضایی مربوطه ضمن رعایت تمامی جهات قانونی، به موضوع ورود میکند و در چارچوب قانون، اطلاعرسانیهای مقتضی را انجام میدهد.
اژهای تصریح کرد: طی سالهای اخیر برخی کارها و تکالیف در کشور روی زمین مانده بود و وقتی قوه قضاییه به آن مقولات ورود کرد، دیگران نیز جنبوجوش از خود نشان دادند. یکی از مصادیق این موضوع، قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی است.
۳۵۸ پرونده ارزی در دادستانی تهران تعیین تکلیف شد
رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه تراستیها، بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ همچنین بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه حسب تکلیف قانونی خود به این مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد.
اژهای اظهار کرد: وفق آخرین گزارش دریافتی که مربوط به اواخر مردادماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته یا مسیر مربوطه در حال طی شدن است.
بیش از ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد
قاضیالقضات با اشاره به آخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است.
وی افزود: این مبلغ میزان قابل توجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در یک کشور تلاش بسیاری میکنیم، حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضاییه و بخشهای مربوطه، بیش از ۷ میلیارد یورو رفع تعهد صورت گرفت.
اژهای ادامه داد: در همین قضیه رفع تعهدات بیش از ۷ میلیارد یورویی، به دادستان تهران تکلیف کردم فهرست و مشخصات دقیق و کامل بخشهایی که رفع تعهد کردهاند را ارائه دهد. در میان آنها هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی حضور دارند، اما عمدتاً اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بخش خصوصی هستند.
حدود ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
رئیس قوه قضاییه با تشریح تعیین تکلیفهای انجامشده درخصوص رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: در همین قضیه رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.
وی توضیح داد: درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسئول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است. اگرچه این موضوع تعیین تکلیف شد، اما بینظمیهای محاسباتی باید اصلاح شود و بخشهای ذیربط اقتصادی و بانکی باید در تدوین فهرستهای مربوط به بدهکاران توجه بیشتری داشته باشند.
اژهای: پیگیری پرونده تراستیها نباید متوقف شود
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت استمرار پیگیریها درباره تراستیها تأکید کرد و گفت: در قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد.
وی افزود: به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد به ۱۵۰ میلیون یورو برسد. از سوی دیگر باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.
اژهای تصریح کرد: در قضیه تراستیها، موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و به هیچ وجه تعطیل نشود. قطعاً در این مبحث با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتهاند، حسب مورد و وفق قانون برخورد خواهد شد.
اژهای: دروغپراکنیها مانع استیفای حقوق مردم نمیشود
رئیس دستگاه قضا با اشاره به شایعهسازیهایی که پس از آغاز برخوردهای قانونی با متخلفان و مفسدان شدت میگیرد، گفت: قطعاً وقتی برخوردهای قانونی انجام میگیرد، کسانی که متضرر شده و منافعشان به خطر افتاده، شروع به جنجالآفرینی، اتهامزنی و غوغاسالاری میکنند.
وی افزود: وقتی ۶ میلیارد دلار در اختیار افراد معدودی قرار میگیرد و ما میخواهیم آنان را ملزم به ایفای تعهدات قانونیشان کنیم، آنها واکنش نشان میدهند و بخشی از واکنششان در قالب حاشیهسازی و دروغپراکنی علیه مسئولان امر است.
اژهای تأکید کرد: آنچه مهم است این است که ما به واسطه این دروغپراکنیها و شایعهسازیها میدان را خالی نمیکنیم و تا استیفای کامل حقوق مردم و بیتالمال، پیگیریهای خود را ادامه میدهیم.
توصیه اژهای به مدیران قضایی؛ از تجملگرایی دوری کنید
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در ادامه با اشاره به انتصابات جدید در قوه قضاییه گفت: تمامی مسئولان و فعالان در قوه قضاییه، چه آنانی که به تازگی حکم مسئولیت دریافت کرده و چه بزرگوارانی که تکریم شده و به سنگر دیگری رفتهاند، همگی تکلیفمدار و مسئولیتپذیر هستند.
وی افزود: به مسئولان تازه منصوبشده و به طور کلی همه مسئولان و خدمتگزاران به نظام و مردم در سنگر قضایی تأکید میکنیم که در همه احوالات به یاد خدا باشند و لحظهای از خدمت به مردم غافل نشوند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امر قضا، امر خطیری است؛ در استیفای حقوق مردم و استنقاذ حق ذیحقان، هیچ ملاحظهای نداشته باشید و از سرزنش سرزنشگران و شایعاتی که منتشر میکنند، نهراسید.
اژهای همچنین بر دوری و اجتناب از تجملگرایی و اشرافیگری تأکید کرد.
قوه قضاییه: کمککار دولت هستیم
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته دولت به دولتمردان و رئیسجمهور و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی، خطیب، نصیرزاده و سایر شهدای دولت و همچنین شهدای شاخص شهریورماه، اظهار کرد: قوه قضاییه خود را ملزم میداند تا کمککار دولت باشد.
وی گفت: ما در قضیه معیشت مردم، کنترل بازار، برطرف کردن زمینههای فساد و رفع ناهنجاریهای اجتماعی، به همه دولتها کمک کرده و قطعاً به دولت چهاردهم نیز کمک میکنیم.
تأکید اژهای بر همکاری دستگاهها برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی گفت: در مسئله رفع و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، همه دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضاییه، دولت، بخشهای انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاههای فرهنگی، دانشگاهها، حوزهها و آموزشوپرورش باید ورود داشته باشند و به تکالیف خود عمل کنند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران بیان کرد: آمریکاییها از ابتدای پیروزی انقلاب، تروریسم اقتصادی خود را علیه ملت ایران آغاز کردند و یاوهگوییهای اخیر رئیسجمهور آمریکا موضوع تازهای نیست.
وی افزود: قطعاً رژیم آمریکا از جدیدترین پروژه تروریسم اقتصادی خود علیه ملت ایران نیز طرفی نخواهد بست؛ همانطور که تحریمهای بهاصطلاح فلجکننده و فشار حداکثری نیز نتیجه نداد.
تبریک روز پزشک و داروساز
رئیس قوه قضاییه در خاتمه با تبریک روز پزشک و داروساز گفت: روز پزشک و روز داروساز را به متخصصان و فعالان این دو عرصه خطیر تبریک میگویم؛ حقیقتاً هم پزشکان و هم داروسازان نقش بسیار مهمی در زنجیره سلامت و بهداشت آحاد جامعه دارند.
اژهای افزود: قاطبه پزشکان ما التفات و مراقبت دارند که در هنگامه درمان جسمی بیمار، روح او و بستگان او دچار ضربه نشود و این یک امر بسیار مهم و ضروری است.
وی در پایان گفت: جا دارد روز پزشک را بهطور ویژه به همکاران گرانقدر خود در سازمان پزشکی قانونی نیز تبریک بگویم. عزیزان ما در این سازمان، در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، کمککار قضات هستند و ما مقام و خدمات آنان را ارج مینهیم.
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