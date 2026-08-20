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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

هشدار دادستان تهران درباره جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی

هشدار دادستان تهران درباره جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی

دادستان تهران، در جلسه نظارت بر ضابطان قضایی، نسبت به برخورد با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی برگزار شد.

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه

صالحی در ادامه بر ضرورت تعیین‌تکلیف سریع اموال و اسناد مکشوفه در جریان تحقیقات تأکید کرد و گفت: مقرر شد اموال و اسناد مکشوفه از متهمان در اسرع وقت و پس از صدور دستور قضایی تعیین‌تکلیف شوند؛ و در مواردی که ادامه نگهداری اموال و اسناد ضرورت قانونی نداشته باشد، باید فرآیند استرداد آنها به مالکان با سرعت انجام شود تا از نگهداری بلاوجه اموال و ایجاد مشکلات و هزینه‌های اضافی برای مردم جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: سرعت در تعیین‌تکلیف اموال مکشوفه، علاوه بر جلوگیری از اطاله فرآیند رسیدگی، در صیانت از حقوق اشخاص و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای قضایی نیز مؤثر است.

تعیین ضابطان ویژه برای پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی‌ها

دادستان تهران در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها، اظهار کرد: با توجه به تقسیم کار انجام‌شده، چهار ضابط مشخص به‌عنوان متولیان ویژه این پرونده‌ها تعیین شده‌اند. این ضابطان مکلف هستند با هماهنگی مرجع قضایی، دستورات صادر شده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا کرده و اقدامات لازم برای تکمیل فرآیند تحقیقات و رسیدگی به این پرونده‌ها را به انجام برسانند.

وی افزود: تعیین متولی مشخص برای این پرونده‌ها با هدف جلوگیری از پراکندگی اقدامات، تسریع در اجرای دستورات قضایی و به نتیجه رسیدن فرآیند رسیدگی انجام شده است.

هشدار دادستان تهران درباره جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی

صالحی تأکید کرد: ضابطین موظفند در حوزه جرایم سازمان‌یافته مرتبط با حجاب و عفاف، باندهای فحشا و ترویج فساد در اماکن عمومی، رستوران‌ها، کافه‌ها و فضاهای باز که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود، اقدامات لازم برای شناسایی، تعقیب و برخورد با عوامل سازمان‌یافته و شبکه‌های فعال در این زمینه را با جدیت دنبال کنند.

پیگیری مصوبات قرارگاه جلب محکومان متواری

دادستان تهران در پایان با اشاره به عملکرد قرارگاه جلب محکومان و متهمان متواری در اداره آگاهی، خاطرنشان کرد: جلسات این قرارگاه به صورت مستمر برگزار تا نسبت به جلب متهمان و محکومان اهتمام بیشتری صورت پذیرد و با برنامه ریزی دقیق‌تر زمینه جلب این افراد فراهم شود.

کد مطلب 6922143

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