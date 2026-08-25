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کد مطلب 6927071
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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

واکنش سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات دیدار چادرملو-گل گهر

واکنش سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات دیدار چادرملو-گل گهر

علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: من از طرف فدراسیون فوتبال از باشگاه چادرملو و مردم یزد عذرخواهی می کنم.

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