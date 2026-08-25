دریافت 85 MB کد مطلب 6927071 https://mehrnews.com/x3cT5P ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴ کد مطلب 6927071 فیلم ورزش فیلم ورزش ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴ واکنش سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات دیدار چادرملو-گل گهر علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: من از طرف فدراسیون فوتبال از باشگاه چادرملو و مردم یزد عذرخواهی می کنم. کپی شد مطالب مرتبط عذرخواهی رسمی فدراسیون فوتبال از چادرملو؛ ببخشید بابت اشتباه! استقلال و تراکتور حسابشان را از بقیه جدا کردند/ پرسپولیس و یک شوک بد! لیگ برتر فوتبال- گل گهر سیرجان و چادرملو اردکان برچسبها فدراسیون فوتبال تیم گل گهر سیرجان تیم فوتبال گل گهرسیرجان
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