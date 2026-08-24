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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

ربات انسان‌نما سوار بر اسب رباتی شد

ربات انسان‌نما سوار بر اسب رباتی شد

در مراسم افتتاحیه دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن، یک ربات انسان‌نما سوار بر اسب رباتی شد و پس از کشیدن کمان و شلیک تیر به سمت هدف، نماد این رقابت‌ها را روشن کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، در مراسم افتتاحیه دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن، یک ربات انسان‌نما سوار بر اسب رباتی شد و پس از کشیدن کمان و شلیک تیر به سمت هدف، نماد این رقابت‌ها را روشن کرد.

در این نمایش، ربات انسان‌نمای «Tiangong ۳.۰» روی ربات چهارپای «Qiji X۱» ساخت شرکت Dascom Robotics قرار گرفت و با هدایت کمان و تیر، هدفی را نشانه گرفت. پس از برخورد تیر، «Zhixin» یا تراشه هوشمندی که نماد این مسابقات و معادل مشعل المپیک است، در سالن روشن شد.

این مراسم روز ۲۲ اوت در سالن ملی اسکیت سرعت پکن برگزار شد و آغاز رسمی دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما بود. در این دوره ۶۶۶ تیم از ۱۶ کشور با ۲ هزار و ۵۶ ربات در ۵۱ رشته رقابت می‌کنند.

این رقابت‌ها علاوه بر رشته‌های ورزشی، بخش‌هایی برای آزمایش توانایی ربات‌ها در انجام وظایف واقعی در کارخانه‌ها، رستوران‌ها، ادارات و موقعیت‌های امدادی دارد. هدف این بخش‌ها بررسی میزان توانایی ربات‌ها در انجام مستقل و دقیق فعالیت‌های پیچیده است.

کد مطلب 6925781

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