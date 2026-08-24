به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، در مراسم افتتاحیه دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن، یک ربات انسان‌نما سوار بر اسب رباتی شد و پس از کشیدن کمان و شلیک تیر به سمت هدف، نماد این رقابت‌ها را روشن کرد.

در این نمایش، ربات انسان‌نمای «Tiangong ۳.۰» روی ربات چهارپای «Qiji X۱» ساخت شرکت Dascom Robotics قرار گرفت و با هدایت کمان و تیر، هدفی را نشانه گرفت. پس از برخورد تیر، «Zhixin» یا تراشه هوشمندی که نماد این مسابقات و معادل مشعل المپیک است، در سالن روشن شد.

این مراسم روز ۲۲ اوت در سالن ملی اسکیت سرعت پکن برگزار شد و آغاز رسمی دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما بود. در این دوره ۶۶۶ تیم از ۱۶ کشور با ۲ هزار و ۵۶ ربات در ۵۱ رشته رقابت می‌کنند.

این رقابت‌ها علاوه بر رشته‌های ورزشی، بخش‌هایی برای آزمایش توانایی ربات‌ها در انجام وظایف واقعی در کارخانه‌ها، رستوران‌ها، ادارات و موقعیت‌های امدادی دارد. هدف این بخش‌ها بررسی میزان توانایی ربات‌ها در انجام مستقل و دقیق فعالیت‌های پیچیده است.