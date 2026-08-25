دریافت 12 MB کد مطلب 6927484 https://mehrnews.com/x3cTgf ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ کد مطلب 6927484 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳ سقاباصفهانی:باید یکبار برای همیشه مسیر قاچاق بنزین را از ریشه حل کنیم رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: باید یکبار برای همیشه ریشه قاچاق سوخت را اصلاح کرد. کپی شد مطالب مرتبط سناریوی آشوب مقصودی: چالش بنزین به یک بحران زیست محیطی تبدیل شده است مومنی: تفویض اختیار به استانداران نگذاشت کارها روی زمین بماند سرانه مصرف بنزین به ازای تعداد مردم در ایران و آمریکا برچسبها بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین مصرف بنزین
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