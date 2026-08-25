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کد مطلب 6927484
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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

سقاب‌اصفهانی:باید یکبار برای همیشه مسیر قاچاق بنزین را از ریشه حل کنیم

سقاب‌اصفهانی:باید یکبار برای همیشه مسیر قاچاق بنزین را از ریشه حل کنیم

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: باید یک‌بار برای همیشه ریشه قاچاق سوخت را اصلاح کرد.

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