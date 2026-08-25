سناریوی آشوب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شواهد و قرائن موجود حاکی از آن است که آمریکا در حال آماده شدن برای یک جنگ فراگیر و تمامعیار با ایران در آبان یا آذر سال جاری است. آمریکا میخواهد مجدد به ایران تجاوز کند و پیش از تجاوز، نیازمند ایجاد یک شورش و اغتشاش گسترده، در حجمی وسیعتر از شورش دی سال گذشته است. در این راستا، همه بخشهای ذیربط، چه دستگاههای سیاسی و تبلیغاتی و چه بخشها و ارکان امنیتی و اطلاعاتی باید در نهایت آمادگی و هوشیاری باشند.
تحرکات مشکوک در آرایش نظامی دشمن در پهنه آبی خلیج فارس و همافزایی پنهان و آشکار سرویسهای اطلاعاتی غربی و عبری برای فعالسازی هستههای تروریستی خفته، نشاندهنده آغاز فاز عملیاتی پروژهای است که هدف نهایی آن فروپاشی از درون و هموارسازی مسیر برای یک تجاوز نظامی همهجانبه، ترسیم شده است؛ لذا، ضروری است تا تمامی لایههای دفاعی و شبکههای اشراف اطلاعاتی، در سطحی از آمادگی قرار گیرند که هرگونه خطای محاسباتی دشمن را با هزینهای پشیمانکننده مواجه سازد.
دشمن زخمخورده از ناکامیهای مکرر در مهار قدرت منطقهای ایران، اکنون در اندیشه پیادهسازی سناریوی ناامنسازی سراسری به عنوان پیوست عملیاتی تجاوز نظامی است؛ از اینرو، دستگاههای متولی حوزه امنیت و نهادهای بصیرتافزای فرهنگی باید با درک دقیق این نقشه شوم، پیشدستانه به مقابله با جنگ ترکیبی دشمن برخیزند و با انسجام ملی، نقشههای شوم استکبار برای دوقطبیسازی کاذب را در جامعه ما خنثی کنند.
شواهد متقن حاکی از آن است که اتاقهای فکر استکبار جهانی با هدف ایجاد گسلهای اجتماعی و بیثباتسازی امنیت پایدار ایران، در حال تزریق منابع مالی و حمایتهای لجستیکی به جریانات معاند هستند تا ضمن ایجاد فضای غبارآلود، زمینه را برای یک تجاوز نظامی در آیندهای نزدیک مهیا کنند؛ بنا بر این اقتضا، هوشیاری انقلابی و آمادگی کامل تمامی ارکان حکومتی برای رصد تحرکات دشمن و برخورد قاطع با عوامل نفوذی، یک فریضه عینی و فوری است.
پرهیز از غفلت راهبردی
در مقطع حساس کنونی که استکبار با استیصال ناشی از فروپاشی هژمونی خود، به دنبال راهکارهای آخرین و انتحاری برای ضربه به نظام اسلامی است، پرهیز از هرگونه غفلت راهبردی در رصد تحرکات نظامی در پیرامون مرزها و مقابله با موجسواری دشمن بر مطالبات معیشتی مردم، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ چرا که دشمن پیش از هرگونه اقدام نظامی، بر آتشافروزی در خیابانها حساب ویژهای باز کرده است.
نظام محاسباتی دشمن برای ایجاد آشوبهای سازمانیافته با هدف تضعیف استحکام درونی نظام، اکنون در فاز عملیاتی قرار گرفته است تا با ایجاد خلل در صفوف مستحکم مردم، جسارت تجاوز نظامی مجدد را باز یابد؛ لذا تمامی دستگاههای مسئول موظفند با بازخوانی سناریوهای خصمانه دشمن و تقویت روحیه انقلابی، سد پولادین امنیت ملی را در برابر تمامی تهاجمات نرم و سخت مستحکمتر از همیشه نگه دارند.
نباید فراموش کنیم که شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه در سال گذشته، آنان را به سمت طراحی پروژه آشوب، اغتشاش و یک حرکت سنگین و خطرناک شبیه کودتا کشاند و در نهایت این پروژه در دی ۱۴۰۴ اجرایی شد. در حالی که دشمنان در انتظار عمقیابی و گسترش اغتشاشات و پروژه کشتهسازی و تصرف اماکن دولتی و انتظامی از سوی براندازان سازمانیافته بودند تا در فرصت مناسب، با تهاجم سنگین نظامی هوایی، وطنفروشان و مزدوران داخلی خود را مورد حمایت برای رسیدن به نتیجه قرار دهند؛ دستگاههای مختلف اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با کمک مردم ظرف ۴۸ ساعت، این پروژه خطرناک فروپاشی از درون را با شکست قطعی مواجه ساختند.
شکست مفتضحانه دشمن صهیونی - آمریکایی در جنگ ۱۲ روزه و فتنه کودتاگونه دی ۱۴۰۴، سبب شد تا ترامپ با تصور اینکه اگر با تمام توان نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به ایران حمله برقآسا داشته باشد و در ابتدای این حمله هم رهبر جمهوری اسلامی را به شهادت برساند، ایران در نهایت دو، سه روزه فرو خواهد ریخت. در نهایت دشمن صهیونی - آمریکایی در روز نهم اسفند ۱۴۰۴ جنگ تحمیلی سوم علیه ایران را با تصور غلبه دو یا سه روزه آغاز کرد و پیوست این تجاوز نظامی نیز کودتای دی سال ۱۴۰۴ بود.
خیابان در تیررس دشمن
بنا بر این دشمن، همچنان علاقه و تمایل دارد تا پیش از تجاوزی که میخواهد احتمالا در میانه پاییز انجام دهد، به خیال خام خود یک جنگ شهری نیز در داخل ایران به راه بیندازد. باید با اتخاذ راهکارهای دقیق و همهجانبه، این نقشه و توطئه دشمن را کور کنیم؛ ضروری است در شرایط فعلی از هر آنچه سبب التهاب و تشنج اجتماعی میشود بپرهیزیم و در قضیه معیشت مردم و هر آنچه به معیشت مردم و اقتصاد خانوار مربوط میشود، بسیار ملاحظه داشته باشیم.
بر همین اساس، بسیاری معتقدند اگرچه اصلاح قیمت بنزین، یک ضرورت انکارناپذیر است، اما با توجه به نقش قیمت بنزین در معیشت مردم و اقتصاد خانوار، در شرایط فعلی که دشمن به تمامیت ارضی ایران طمع کرده است، باید مسئله افزایش قیمت بنزین را مسکوت گذاشت. هوشمندی انقلابی حکم میکند که در آستانه فصل حساس تحرکات ایذایی دشمن، از هرگونه تصمیم تنشزا که میتواند به مثابه جرقه در انبار باروت نارضایتیهای معیشتی عمل کند، اجتناب ورزیم؛ چرا که اولویت نخست کشور، حفظ انسجام ملی برای خنثیسازی فتنه پیوندی شورش داخلی - تجاوز خارجی است و هر اقدامی که توان و تمرکز حاکمیت را بر این مقابله راهبردی مخدوش کند، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
اگرچه اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و جراحیهای کلان پولی یک بایسته برای توسعه است، اما زمانسنجی در حکمرانی، رکن اصلی دفع شر دشمنان است؛ در شرایطی که اتاقهای فرماندهی استکبار با پیوند زدن مطالبات صنفی و معیشتی بحق مردم به سناریوهای براندازی، مترصد فرصتی برای دمیدن در تنور آشوبهای خیابانی هستند، هرگونه تغییر قیمتی حساسیتزا در کالاهای استراتژیک، نه تنها اصلاح نیست، بلکه فراهم آوردن بستر مطلوب برای پیادهسازی نقشه شوم دشمن برای ناامنسازی کشور و مقدمهچینی برای تجاوز همهجانبه است.
از عملیات روانی تا آشوب خیابانی
در این میان، باید به سوءاستفاده رسانههای ضدایرانی نیز توجه کرد. آنها بازوی آمریکا و اسرائیل در ایجاد اغتشاش در کشور هستند. آنها اذهان مردم را نشانه گرفتهاند و از بام تا شام به دروغ در حال مخابره این گزاره هستند که معیشت مردم ایران قربانی فساد مسئولان شده است. این رسانههای معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهرههای سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ارزهای حاصل از صادرات، تراستیها و دیگر شائبهها، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش میکنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در شرایط جنگی را پایین آورده و با ایجاد اغتشاش ذهنی، زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم کنند.
آنچه اکنون ضروری است، مرور وقایع منتهی به دی سال گذشته و عبرتگیری از آنهاست. آشوبهای امنیتی دی نشان داد، دشمن توانسته است به تدریج شبکهای از عناصر برهم زننده امنیت را در کشور به وجود آورد و نیز به شبکهای از موقعیتهای تروریستی دست یابد، بهگونهای که این شبکه ترکیبی، در جنگ ۱۲ روزه بخشی از ظرفیت تهاجمی و دفاعی ایران را در معرض آسیب قرار داد و در اغتشاش امنیتی ۱۸ و ۱۹ دی، به امنیت عمومی شهرهای زیادی از کشور و بهخصوص پایتخت آسیب زد.
فاصله حوادث دی تا شروع جنگ سنگین ۴۰روزه که دشمن با اتکا به این دو شبکه، امید زیادی به پیروزی سریع در آن پیدا کرده بود، فقط هفت هفته بود. در اینجا آن عاملی که برخی ضعفها و نواقص را جبران کرد، مردم بودند. کمک اطلاعاتی مردم به دستگاههای اطلاعاتی کشور که بینصیب از ضربات دشمن نبودند، شبکه مزدوران و شبکه تجهیزات نظامی دشمن را از نقشآفرینی در حملات باز داشت. در اینجا سرمایه دشمن یک جا به دست مردم به آتش کشیده شد. اینک دشمن، نومیدانه و برای انتقام از مردم از سلاح زنگزده افزایش فشار اقتصادی حرف میزند و گمان میکند با کاربست تروریسم اقتصادی و حصار تجاری میتواند فشار را به حدی برساند که در خیابان، دو دستگی ایجاد شده و مردم و دولت در مقابل هم قرار گیرند.
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