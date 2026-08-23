ادعای سنتکام درباره تداوم محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز یکشنبه با انتشار پیامی مدعی شد که تاکنون مسیر ۷۰ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: ناوشکن موشک‌ انداز «یواس‌اس جان فین» در حال گشت‌زنی در دریای عرب و اجرای محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده است. تا تاریخ ۲۳ اوت، نیروهای آمریکایی مسیر ۷۰ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد ۲ کشتی شده‌اند! نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.