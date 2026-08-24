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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد که نیروهای این فرماندهی همچنان به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود و در راستای تقویت روحیه نظامیان آمریکایی مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: نیروهای آمریکایی از زمان محاصره دوباره بنادر ایران تا ۲۴آگوست (۲ شهریورماه)، مسیر ۷۱ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ فروند کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.

درحالی که محاصره ظالمانه آمریکایی زندگی بسیاری از ایرانی ها را تحت الشعاع قرار داده است، سنتکام ژست بشردوستانه به خود گرفت و مدعی شد: ما همچنین اجازه دادیم که بیش از۴۰ کشتی که حامل کمک های بشردوستانه بود، عبور کنند.

کد مطلب 6926632

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