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کد مطلب 6928482
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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

معاون شهردار تهران: فروش میلیاردی قبر نداریم

معاون شهردار تهران: فروش میلیاردی قبر نداریم

معاون شهردار تهران گفت: قیمت قبر در بهشت زهرا(س) مشخص است و در قطعات روز دفن رایگان است.

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