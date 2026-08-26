دریافت 8 MB کد مطلب 6928482 https://mehrnews.com/x3cTGC ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱ کد مطلب 6928482 فیلم جامعه فیلم جامعه ۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱ معاون شهردار تهران: فروش میلیاردی قبر نداریم معاون شهردار تهران گفت: قیمت قبر در بهشت زهرا(س) مشخص است و در قطعات روز دفن رایگان است. کپی شد مطالب مرتبط چمران: انبار نفت شهران باید جابهجا شود زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز بهصورت قانونی اعلام نشده است چرا ساخت آرامستانهای جدید تهران با تعلل وقفه مواجه شد؟ برچسبها قبرستان سنگ قبر شهرداری تهران بهشت زهرا(س)
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