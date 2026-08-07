مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ایجاد بخش‌های جدید در بهشت زهرا(س) و احداث آرامستان‌های جدید در پایتخت اظهار کرد: همکاران ما در مجموعه شهرداری تهران و مجموعه بهشت زهرا(س) اقداماتی را انجام می‌دهند تا بتوانند به هر حال متوفیانی که به بهشت زهرا(س) می‌آیند، همچنان در همان‌جا خاکسپاری شوند.

پیرهادی با بیان اینکه همراهی لازم با مجموعه شهرداری تهران در این خصوص به صورت کامل صورت نگرفته است، گفت: علیرغم اینکه استاندار و شهردار و نهادهای مختلف پیگیر این موضوع هستند که این مسئله حل شود، همچنان مشکلاتی وجود دارد.

عضو شورای شهر تهران افزود: ما جاهایی را در شورا مصوب کردیم که با مخالفت برخی دستگاه‌ها مواجه شد؛ دستگاه‌هایی که اتفاقاً در قانون پیش‌بینی نشده است که بتوانند مخالفت کنند، اما با فشارهایی که به استانداری و برخی مجموعه‌های دیگر وارد شد، باعث شده ایجاد آرامستان‌های جدید با تعلل و وقفه صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برخی از مکان‌های جدید هم متأسفانه بر اثر این فشارها منتفی شده است و فعلاً این مسئله با سختی خیلی زیادی پیش می‌رود.

پیرهادی خاطرنشان کرد: امیدوارم دستگاه‌های مختلف در این خصوص همکاری و همراهی کنند تا آرامستان‌های جدید هرچه سریع‌تر در نقاط مختلف حاشیه شهر تهران شکل بگیرد، چرا که ما هم در شرق، غرب و برخی نقاط دیگر شهر تهران نیاز به آرامستان‌های جدید داریم و در این زمینه ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و محیط زیستی نیز دیده شده است.