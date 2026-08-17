به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، افزود: در شرایط بحرانی افزود: بازگو کردن واقعیت‌ها، به‌ویژه زمانی که در تعارض با خواسته قدرت‌ها و قدرتمندان باشد، کار ساده‌ای نیست و ممکن است هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد. نمونه آن را در لبنان و دیگر مناطق بحران‌زده شاهد بوده‌ایم که شماری از خبرنگاران برای بیان واقعیت‌های موجود جان خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: خبرنگاران می‌توانند در موضوعات مختلف، از مسائل شهری و سیاسی گرفته تا مسائل نظامی و بین‌المللی، سخنان و تصمیمات سیاستمداران را با دقت بررسی و درباره آن اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: وقتی یک سیاستمدار سخنی جدی مطرح می‌کند و پس از ایجاد واکنش‌های گسترده گفته می‌شود که «شوخی کرده است»، این موضوع نیز می‌تواند محل بررسی و پرسش خبرنگاران باشد.

طرح جامع شهر تهران

وی با تأکید بر اینکه طرح جامع شهر تهران نباید یک برنامه ثابت و غیرقابل تغییر تلقی شود، گفت: طرح‌های شهری در دنیا از حالت «صلب و خشک» و مدت‌دار خارج شده‌اند و برای اصلاح و به‌روزرسانی آنها در طول زمان، سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی شده است.

چمران اظهار کرد: نمی‌توان شهری را یک‌باره شکل داد و برنامه‌ای برای آن تدوین کرد و بعد از ۲۰ یا ۲۵ سال گفت که همه چیز باید تغییر کند؛ چراکه چنین رویکردی می‌تواند خسارت‌های زیادی به شهر وارد کند. به همین دلیل، در برنامه‌ریزی شهری در دنیا، به‌ویژه برای شهرهای بزرگ، سازوکارهایی برای اصلاح طرح‌ها در حین اجرا پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در تهران نیز طرح جامع به گونه‌ای تهیه شده که هر زمان در جریان اجرای آن نیاز به اصلاح وجود داشته باشد، این اصلاحات بتواند در چارچوب قانون انجام شود. شهرداری، شورای شهر و مشاوران طرح جامع می‌توانند موارد اصلاحی را بررسی و پیشنهاد کنند و در حدود اختیارات، آنها را به کمیسیون ماده ۵ ارائه دهند. مواردی که از حدود اختیارات این کمیسیون فراتر باشد نیز به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات ایجادشده در اجرای طرح جامع گفت: برای مثال، ممکن است خط حریم از وسط یک ملک مسکونی عبور کرده باشد. طبیعی است که نمی‌توان یک ملک را به شکلی تقسیم کرد که بخشی از آن در حریم و بخش دیگر خارج از حریم قرار بگیرد. این مسائل در طول اجرای طرح شناسایی می‌شود و امکان اصلاح آنها در چارچوب ضوابط قانونی وجود دارد.

چمران ادامه داد: حتی در سال نخست اجرای طرح جامع، تعداد زیادی پیشنهاد اصلاحی از سوی مناطق شهرداری ارائه شد. به یاد دارم حدود ۶۰۰ و چند مورد پیشنهاد مطرح شد و یک روز کامل از صبح تا غروب این موارد به‌صورت دقیق بررسی شد. در نتیجه این بررسی‌ها، مواردی از جمله اضافه شدن فضاهای سبز و حل برخی اختلافات و اشکالات موجود در طرح اصلاح شد.

وی با تأکید بر اینکه این روند باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد، گفت: اصلاحات طرح جامع باید هر سال مورد بررسی قرار گیرد و در کنار آن، بازبینی پنج‌ساله نیز پیش‌بینی شده است. البته بازبینی پنج‌ساله به معنای برهم زدن اصول طرح جامع نیست، بلکه بررسی جامع‌تر شرایط و اصلاح مواردی است که در طول اجرای طرح نیاز به تغییر پیدا کرده‌اند.

موضوع افزایش تراکم

چمران با اشاره به شرایط خاص تهران از نظر منابع آب، وضعیت هوا و محدودیت‌های زیست‌محیطی تصریح کرد: افزایش تراکم به‌صورت کلی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تهران باشد. درباره فضای سبز نیز اگرچه تهران به سرانه قانونی حدود ۱۶ مترمربع برای هر نفر رسیده است، اما این سرانه در مناطق و محلات مختلف یکسان نیست و برخی مناطق مانند مناطق ۹، ۱۱ و ۱۲ با کمبود فضای سبز مواجه‌اند و در برخی مناطق شرایط متفاوت است. این موارد نیز می‌تواند در فرآیند بازنگری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بازنگری طرح جامع نیز دارای قانون و چارچوب مشخص است و قرار نیست با بازنگری، تمام اصول علمی و اساسی طرح کنار گذاشته شود و پیشنهادهای اصلاحی ابتدا توسط مشاوران بررسی می‌شود و پس از آن، در صورت نیاز در شورا مطرح خواهد شد و بسته به حدود اختیارات، در کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طرح جامع تهران از استحکام و ویژگی‌های خاصی برخوردار است، افزود: این طرح از نخستین طرح‌های جامعی بود که در کشور با چنین رویکردی تهیه شد و تعداد شهرهایی که از این روش استفاده کرده‌اند نیز محدود است. برخی شهرها نیز اخیراً به سمت همین شیوه حرکت کرده‌اند.

چمران تأکید کرد: بنابراین این تصور که ممکن است یک روز به‌صورت ناگهانی اصول طرح جامع تغییر کند یا تراکم شهر به شکل یکباره افزایش یابد، صحیح نیست. هر اصلاحی که مورد نیاز باشد باید پس از بررسی کارشناسی و طی مراحل قانونی انجام شود.

وضعیت سوخت اتوبوس‌های شرکت واحد

وی درباره وضعیت سوخت اتوبوس‌های شرکت واحد نیز گفت: در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره میزان و کیفیت سوخت مصرفی اتوبوس‌ها ندارم و این موضوع را در نشست‌هایی که با معاونت انرژی ریاست‌جمهوری داشته و خواهیم داشت، دنبال می‌کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در مقطعی اعلام شده بود سوختی که در اختیار شرکت واحد قرار می‌گیرد نباید از حد مجاز فاصله زیادی داشته باشد. حتی سال گذشته نیز به‌صورت کتبی استعلام کردیم و رقمی درباره میزان مجاز مطرح شد. اکنون از مسئولان مربوطه می‌خواهیم این موضوع را به‌صورت رسمی و مکتوب اعلام کنند تا بتوانیم آن را به‌طور جدی پیگیری کنیم.

چمران گفت: تلاش ما این است که موضوع کیفیت و میزان سوخت مصرفی اتوبوس‌ها را از مسیرهای قانونی و با استناد به اطلاعات رسمی دنبال کنیم تا تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس مستندات دقیق انجام شود.

ضرورت جابه‌جایی انبار نفت شهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت جابه‌جایی انبار نفت موجود در محدوده شهران گفت: معتقدیم این محل دیگر نباید به‌عنوان انبار نفت مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نیاز به ایجاد انبارهای کوچک، باید این موضوع با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت کامل الزامات ایمنی انجام شود.

چمران با اشاره به سابقه پیگیری موضوع انتقال انبار نفت اظهار کرد: سال‌هاست درباره جابه‌جایی این انبار صحبت می‌کنیم. حتی در دوره‌ای، مسئولان وزارت نفت برای پیدا کردن محل جدید اقدام کردند و در نهایت مکانی در آن سوی کرج برای انتقال انبار نفت در نظر گرفته شد، اما موضوع دسترسی سریع به سوخت به‌عنوان یکی از دلایل مخالفت با انتقال کامل مطرح شد.

وی افزود: پیشنهاد ما این بوده و هست که اگر به دلیل ضرورت دسترسی سریع، وجود انبارهای کوچک اجتناب‌ناپذیر است، این انبارها در نقاط مختلف و با رعایت کامل قوانین و الزامات ایمنی احداث شوند؛ به‌گونه‌ای که در برابر حوادثی مانند آتش‌سوزی و انفجار، مقاومت و ایمنی لازم را داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ظرفیت انبار نفت گفت: اگر ظرفیت موجود بیش از میزان فعلی بود، قطعاً خسارت‌های ناشی از حادثه می‌توانست بسیار بیشتر باشد، اما حتی با همین میزان نیز ضرورت تعیین تکلیف این مجموعه همچنان وجود دارد.

چمران ادامه داد: پس از اتفاقات اخیر نیز مجدداً در این خصوص نامه‌نگاری کرده‌ایم. خودم نیز چندین بار از محل بازدید داشته‌ام؛ هم در زمان آتش‌سوزی و هم پس از آن و هنگام جمع‌آوری و ساماندهی محل. تأکید ما این است که این موضوع باید به‌صورت جدی تعیین تکلیف شود.

برنامه چهار ساله شهرداری تهران

وی درباره برنامه چهار ساله شهرداری تهران گفت: دوره چهار ساله برنامه قبلی به پایان رسیده است، اما با توجه به اینکه برنامه جدید هنوز آماده نشده بود، نمی‌توانستیم شهر را بدون برنامه اداره کنیم. به همین دلیل، برنامه قبلی برای یک سال دیگر تمدید و این موضوع در قانون بودجه نیز تثبیت و تصویب شد.

چمران افزود: بودجه سال جاری نیز بر مبنای همان برنامه چهار ساله گذشته تنظیم شده است، اما از شهرداری تهران خواسته‌ایم از هم‌اکنون تدوین برنامه جدید را آغاز کند تا برنامه برای بررسی و تصویب به شورا ارائه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: برنامه جدید باید به‌موقع تهیه و برای تصویب به شورای شهر ارائه شود تا مدیریت شهری بتواند اقدامات و بودجه‌های سال‌های آینده را بر اساس یک برنامه مشخص و مصوب دنبال کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره پروژه «خانه‌های ریز»، گفت: مشخص نیست این واحدهای مسکونی با متراژ پایین تا چه اندازه مورد استقبال قرار بگیرند و باید دید تا چه حد با فرهنگ زندگی و آپارتمان‌نشینی در ایران سازگار هستند.

چمران با اشاره به تغییر الگوی ساخت‌وساز در سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته ساختمان‌های چندطبقه در شهرها اتفاقی کم‌سابقه و حتی عجیب محسوب می‌شدند، اما امروز آپارتمان‌نشینی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی شهری تبدیل شده است.

وی افزود: با این حال، نمی‌توان بدون توجه به فرهنگ و نیازهای خانوار ایرانی، صرفاً به سمت ساخت واحدهای کوچک رفت. اگر قرار است چنین واحدهایی ساخته شوند، باید در طراحی آنها نیازهای واقعی ساکنان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برای نمونه، می‌توان در طراحی این واحدها فضاهای باز یا فضاهایی مشابه حیاط‌های سنتی پیش‌بینی کرد تا بخشی از نیازهایی که مردم در گذشته در خانه‌های حیاط‌دار داشتند، در الگوی جدید مسکن نیز تأمین شود.

چمران تأکید کرد: این موضوع بیش از آنکه صرفاً به ضوابط شهرسازی مربوط باشد، به نحوه طراحی ساختمان و ارتباط میان طراحی مسکن و نیازهای ساکنان بازمی‌گردد و باید از این منظر مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده شبانه از پارکینگ‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات ناشی از لغو ضوابط مربوط به استفاده شبانه از پارکینگ‌ها گفت: این ضوابط برای تأمین پارکینگ مورد نیاز شهروندان در ساعات شب پیش‌بینی شده بود، اما با لغو آن توسط دیوان عدالت اداری، مشکلاتی در زمینه تأمین پارکینگ در برخی محلات ایجاد شده است.

چمران اظهار کرد: بر اساس این قانون، پارکینگ‌ها صرفاً در ساعات شب برای تأمین نیاز پارک خودرو مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما اکنون با لغو این ضابطه، در برخی کوچه‌ها شهروندان با مشکل جدی برای پارک خودرو مواجه هستند.

وی افزود: یکی از پیشنهادها این بود که فردی که امکان تأمین پارکینگ در ملک خود را ندارد، هزینه مربوط به آن را به شهرداری پرداخت کند تا شهرداری در همان محدوده یا اطراف آن، پارکینگ عمومی احداث کند. همچنین پیشنهاد شده بود افراد بتوانند در محدوده نزدیک محل سکونت خود پارکینگ خریداری کنند.

چمران ادامه داد: خرید جداگانه پارکینگ در عمل با مشکلات ثبتی مواجه است و امکان ثبت مستقل آن در بسیاری از موارد وجود ندارد؛ به همین دلیل این راهکار نیز تاکنون به شکل مطلوب عملیاتی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: احداث پارکینگ‌های عمومی توسط شهرداری نیز با مسائل و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است و برخی موضوعات ثبتی و حقوقی همچنان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر هنوز نتیجه نهایی این موضوع و وضعیت قانونی آن به‌صورت رسمی به ما اعلام نشده است و تا زمان مشخص شدن تکلیف، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد.

ضرورت توجه به موضوع پناهگاه

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع پناهگاه در ساخت‌وسازهای شهری گفت: در مجموعه‌های مسکونی بزرگ و ساختمان‌های بلندمرتبه باید با شرایط و ضوابط خاص، محل مناسب برای پناهگاه پیش‌بینی شود و حتی در ساختمان‌های مسکونی معمولی نیز باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

چمران اظهار کرد: نوع پناهگاه باید متناسب با نوع تهدید و کاربری آن تعریف شود؛ چراکه پناهگاهی که برای حفاظت در برابر موج انفجار پیش‌بینی می‌شود، با سازه‌ای که قرار است در برابر اصابت مستقیم موشک مقاومت کند، تفاوت دارد.

وی افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، موضوعاتی از جمله پیش‌بینی پناهگاه، شناسایی پناهگاه‌های موجود و اصلاح و آماده‌سازی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه دو مصوبه نیز در ارتباط با شرایط جنگ داشته‌ایم و مصوبه دیگری هم در دست بررسی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت بررسی پناهگاه‌های موجود گفت: برای نمونه، اگر مدرسه‌ای پناهگاه دارد، باید این پناهگاه بازرسی و بررسی شود تا مشخص شود شرایط لازم را دارد یا نیازمند اصلاح و تکمیل است.

چمران در ادامه درباره رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی گفت: معتقدم منطقی نیست برای همیشه حمل‌ونقل عمومی را رایگان کنیم و از این طریق دست شوراهای آینده را نیز ببندیم. رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی در یک مقطع خاص و به دلیل شرایط ویژه می‌تواند تصمیم قابل قبولی باشد؛ همان‌گونه که در شرایط جنگ نیز این تصمیم را در شورا اتخاذ کردیم.

وی افزود: اکنون نیز به معاونت حمل‌ونقل تذکر داده‌ام که با توجه به اینکه مهلت دوماهه تعیین‌شده برای این موضوع رو به پایان است، هرچه سریع‌تر لایحه جدید را آماده کند؛ چه قرار باشد این طرح تمدید شود و چه قرار باشد از آن صرف‌نظر شود.

چمران تأکید کرد: اگر قرار باشد از محل بودجه عمومی شهر هزینه‌ای برای رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد، بهتر است بررسی کنیم که آیا می‌توان همین منابع را برای توسعه ناوگان و اضافه شدن اتوبوس‌های جدید هزینه کرد. حتی اگر این منابع به تأمین ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سال منجر شود، شهروندان از طریق افزایش ظرفیت ناوگان می‌توانند بهره بیشتری از حمل‌ونقل عمومی ببرند.

مراکز پرخطر در مجاورت مناطق مسکونی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین درباره استقرار مراکز پرخطر در مجاورت مناطق مسکونی گفت: برای استقرار مراکز و کاربری‌هایی که ممکن است در معرض خطر باشند، چه خطرات نظامی و چه حوادثی مانند آتش‌سوزی، ضوابط شهرسازی وجود دارد و باید بر اساس همین ضوابط مکان‌یابی شوند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی مانند جایگاه‌های سوخت افزود: اینکه یک پمپ‌بنزین در کجا قرار گیرد و آیا باید در میان بافت مسکونی باشد یا خیر، موضوعی است که باید در چارچوب ضوابط و ملاحظات ایمنی و شهرسازی تعیین شود.

چمران خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی نقاط شاهد اختلاط کاربری‌ها هستیم؛ به‌گونه‌ای که ساختمان‌های اداری و دولتی در کنار ساختمان‌های مسکونی قرار گرفته‌اند و حتی در مواردی کاربری‌های نظامی نیز در مجاورت بافت مسکونی قرار دارند. این موضوع نیازمند توجه جدی دستگاه‌های مسئول و رعایت اصول شهرسازی در مکان‌یابی کاربری‌های پرخطر است.

ظرفیت بهشت زهرا

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت تأمین زمین‌های جدید برای توسعه آرامستان پایتخت گفت: باید از هم‌اکنون برای تأمین نیازهای بهشت زهرا(س) در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنیم و به دنبال زمین‌های بزرگ‌تر و مناسب‌تری باشیم تا نیاز تهران دست‌کم برای ۵۰ سال آینده تأمین شود.

چمران درباره ظرفیت باقی‌مانده بهشت زهرا(س) اظهار کرد: رقم دقیق ظرفیت باقی‌مانده را نباید اعلام کرد و افراد دیگری نیز نباید در این زمینه اظهارنظر عددی داشته باشند؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که بهشت زهرا به‌زودی با کمبود فضا مواجه خواهد شد.

وی افزود: بخشی از ظرفیت موجود نیز به‌صورت قبلی رزرو شده است. برای مثال، زمانی که فردی سه قطعه قبر خریداری کرده، دو قطعه ممکن است برای استفاده خود فرد و خانواده‌اش در نظر گرفته شده باشد و استفاده از آن نیز تابع شرایط و اجازه مالک است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با این حال، باید از همین امروز برای آینده چاره‌اندیشی کنیم. در این زمینه علاوه بر قطعه‌ای که پیش از این برای توسعه در نظر گرفته و آماده‌سازی شده بود، دو قطعه زمین بزرگ دیگر نیز شناسایی و پیش‌بینی شده است.

چمران گفت: این زمین‌ها باید مراحل قانونی خود را طی کنند و پس از بررسی، موضوع در شورای شهر مطرح شود. یکی از این اراضی نیز خارج از حریم شهر تهران قرار دارد که در این خصوص لازم است هماهنگی‌های لازم با استانداری انجام شود.

وی تأکید کرد: البته به این دو قطعه زمین اکتفا نکرده‌ایم و همچنان تأکید داریم که شهرداری به دنبال زمین‌های بزرگ‌تر، مناسب‌تر و با ظرفیت بالاتر باشد تا بتوانیم نیازهای تهران را برای چند دهه آینده، دست‌کم ۵۰ سال، پیش‌بینی و تأمین کنیم.

زمان انتخابات شوراها

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره مطرح شدن زمان برگزاری انتخابات شوراها و همزمانی احتمالی آن با انتخابات کنگره آمریکا گفت: پیشنهاد برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۴ مهرماه، تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز به‌صورت رسمی در شورا مطرح نشده و موضوع باید در مراجع قانونی مربوط بررسی و تعیین تکلیف شود.

چمران اظهار کرد: اگر این پیشنهاد در مجلس مطرح شده باشد، تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده، نمی‌توان درباره آن تصمیم قطعی گرفت. همچنین با توجه به شرایط موجود، شورای عالی امنیت ملی نیز باید در این زمینه بررسی و اعلام نظر کند.

وی افزود: همزمانی احتمالی انتخابات شوراها با انتخابات کنگره آمریکا برای ما موضوعیت خاصی ندارد و آنچه اهمیت دارد، تصمیم مراجع قانونی و شرایط کشور است. شورای شهر نیز در این زمینه نظر خاصی ندارد و هر زمان انتخابات برگزار شود، شوراها نیز مطابق قانون وظایف خود را انجام خواهند داد.

خروج مراکز نظامی از تهران

چمران در پاسخ به پرسشی درباره خروج مراکز و مجموعه‌های نظامی از تهران گفت: درباره پادگان‌ها، قانون خروج پادگان‌ها از شهرها وجود دارد و بخشی از آن نیز اجرا شده و روند اجرای آن ادامه دارد؛ اما همه مراکز نظامی را نمی‌توان از شهر خارج کرد.

وی ادامه داد: برای مثال، کلانتری متعلق به یک محله یا منطقه است و نمی‌توان آن را خارج از شهر مستقر کرد. بنابراین موضوع اصلی این است که این مراکز در داخل شهر چگونه و در چه مکان‌هایی ساخته شوند تا از نظر پدافند غیرعامل و مقاومت در برابر حوادث و تهدیدات، شرایط مناسبی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از نحوه استفاده از برخی اراضی پادگان‌های خارج‌شده از شهر گفت: به نظر من شهر در مواردی که پادگان‌ها از آن خارج شده‌اند، آن‌طور که باید از این فرصت بهره نبرده است. ممکن است بخشی از این اراضی به فضای سبز تبدیل شده باشد، اما در مقابل تراکم ساختمانی قابل توجهی نیز در آنها ایجاد شده است.

چمران تأکید کرد: وقتی تراکم شهر افزایش پیدا می‌کند، باید متناسب با آن فضای سبز و فضاهای عمومی نیز افزایش یابد. شخصاً ترجیح می‌دهم این اراضی آزاد باقی بمانند یا به پارک و فضای عمومی تبدیل شوند تا اینکه ساختمان‌های ۳۰ یا ۴۰ طبقه در آنها ساخته شود و تنها بخشی از زمین به فضای سبز اختصاص پیدا کند.

ساخت مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه مدیریت شهری برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت و استیجاری برای اقشار کم‌درآمد نیز گفت: موضوع خانه‌دار شدن شهروندان و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، برنامه‌ای نبوده که شورای شهر به‌عنوان یک طرح مشخص مطرح کرده باشد.

چمران خاطرنشان کرد: اگر چنین برنامه‌ای از سوی فرد یا مجموعه دیگری مطرح شده است، باید از همان مجموعه درباره میزان تحقق و سرنوشت آن برنامه سؤال شود؛ چراکه شورای شهر تهران چنین برنامه‌ای را به‌عنوان برنامه مصوب خود مطرح نکرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی معابر و مبلمان شهری برای استفاده افراد دارای معلولیت و نابینایان گفت: اگر در مسیرهای پرتردد، موانعی ایجاد شود که رفت‌وآمد این شهروندان را مختل کند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.

مشکلات مناسب‌سازی مسیرهای شهری

چمران در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات مناسب‌سازی مسیرهای شهری اظهار کرد: در برخی نقاط، به‌ویژه مسیرهای پرتردد، شرایط معابر به گونه‌ای است که رفت‌وآمد شهروندان دارای معلولیت و نابینایان را با مشکل مواجه می‌کند. این موضوع باید به‌صورت موردی شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این مشکلات افزود: در محدوده‌ای که دو مرکز مرتبط با نابینایان قرار دارد، گلدان‌ها و عناصر مبلمان شهری در پیاده‌رو نصب شده‌اند؛ در حالی که عرض پیاده‌رو به‌دلیل قدیمی بودن خیابان نیز محدود است. چنین موانعی عملاً مسیر تردد افراد نابینا را مسدود و حتی آنها را ناچار به ورود به سطح خیابان می‌کند که می‌تواند خطرآفرین باشد.

چمران ادامه داد: این موارد باید به مسئولان مربوطه منتقل شود تا در طراحی و اجرای مبلمان شهری، مسیرهای ویژه نابینایان و افراد دارای معلولیت به‌طور کامل در نظر گرفته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره وضعیت پیاده‌روهای خیابان انقلاب نیز گفت: بخشی از این مسیر به دلیل آسیب‌هایی که دیده، نیازمند بازسازی است و اکنون نیز عملیات تجدید ساخت در حال انجام است. در جریان این بازسازی، قرار است درباره طراحی کلی مسیر نیز بازنگری شود.

وی افزود: حتی پیشنهادهایی درباره حذف نرده‌های موجود در خیابان انقلاب مطرح شده است، چراکه نرده‌ها از نظر منظر عمومی شهر نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند. این پیشنهادها در حال بررسی است و باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که هم ایمنی و هم کیفیت فضای شهری تأمین شود.

چمران با تأکید بر اهمیت نظارت بر اجرای مناسب‌سازی گفت: سال گذشته نیز درباره همین موضوع صحبت کرده بودیم و تأکید شد اگر در نقطه‌ای مسیر تردد افراد دارای معلولیت یا نابینایان با مانعی مواجه است، موضوع باید به‌صورت مشخص اعلام و پیگیری شود.

وی با اشاره به تجربه‌ای از اجرای مسیر ویژه نابینایان در یکی از خیابان‌های شمال تهران اظهار کرد: در برخی موارد مسیرهای ویژه نابینایان به جای اینکه به شکل صحیح ادامه پیدا کنند، به جوی آب، تیر چراغ برق یا حتی علم گاز یک ساختمان برخورد می‌کردند. چنین طراحی‌ای عملاً مسیر را بی‌استفاده می‌کند و می‌تواند برای فرد نابینا خطرآفرین باشد.

چمران تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی نباید صرفاً به پیمانکار واگذار شود که کار را انجام دهد و برود؛ بلکه باید ناظر مشخصی بر اجرای آن نظارت داشته باشد تا مسیرها مطابق استاندارد و نیاز واقعی شهروندان اجرا شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از شهروندان و نمایندگان جامعه افراد دارای معلولیت و نابینایان نیز می‌خواهیم موارد مشکل‌دار را به شورا اعلام کنند تا موضوع به دستگاه‌های مربوطه منتقل شود و در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع آنها اقدام شود.

کاهش واگن‌های اختصاصی بانوان

چمران در پاسخ به پرسشی درباره کاهش واگن‌های اختصاصی بانوان اظهار کرد: این موضوع بستگی به میزان استفاده بانوان از واگن‌های اختصاصی دارد. اگر یک واگن برای یک خط کافی نباشد، باید تعداد واگن‌ها افزایش پیدا کند و اگر دو واگن نیز پاسخگوی نیاز نباشد، می‌توان تعداد بیشتری را اختصاص داد.

وی افزود: میزان استفاده از واگن‌های ویژه بانوان در خطوط مختلف مترو یکسان نیست و برخی خطوط با تقاضای بیشتری مواجه هستند. بنابراین تصمیم‌گیری درباره تعداد واگن‌ها باید با توجه به شرایط هر خط انجام شود.

چمران ادامه داد: موضوع اختصاص واگن‌های بانوان را با شرکت بهره‌برداری مترو مطرح خواهیم کرد تا مشخص شود آیا تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شده یا همچنان بر اساس همین رویکرد عمل می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: هدف باید این باشد که ظرفیت واگن‌های اختصاصی متناسب با نیاز بانوان باشد تا در صورت وجود تقاضای بیشتر، امکان استفاده مناسب و ایمن از این فضا فراهم شود.

وضعیت فضای سبز پایتخت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت فضای سبز پایتخت گفت: مهم‌ترین مشکل درختان و فضای سبز تهران، کمبود آب است و برای حل این مشکل باید استفاده از پساب و توسعه تصفیه‌خانه‌ها با جدیت دنبال شود.

چمران اظهار کرد: مشکل کمبود آب را در نقاط مختلف تهران، از جمله پارک‌ها و فضاهای سبز، به‌شدت دنبال می‌کنیم. منابع آب محدود است و به همین دلیل باید استفاده از پساب را توسعه دهیم تا بتوان آب مورد نیاز پارک‌ها و فضای سبز شهری را تأمین کرد.

وی افزود: در بودجه شهرداری حدود ۱۰ همت برای احداث چند تصفیه‌خانه پساب پیش‌بینی شده است تا امکان استفاده از آب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز فراهم شود. البته این موضوع نیازمند همکاری جدی سازمان آب و فاضلاب است تا پس از تصفیه، پساب در اختیار شهرداری قرار گیرد.

چمران ادامه داد: اگر در نقطه‌ای با کمبود آب مواجه باشیم، فعلاً باید به هر شکل ممکن برای جلوگیری از خشک شدن فضای سبز اقدام کنیم. متأسفانه در سال‌های گذشته در برخی پارک‌ها از جمله چیتگر شاهد آسیب و خشک شدن بخشی از درختان بودیم، اما تلاش شد با تأمین منابع آبی، از ادامه این روند جلوگیری شود.

مهم‌ترین اتفاق دوره ششم مدیریت شهری

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین اتفاقی که در دوره ششم مدیریت شهری قرار بود محقق شود اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است، گفت: به نظر من مهم‌ترین موضوع، توسعه حمل‌ونقل عمومی بود.

وی افزود: در حوزه مترو تلاش زیادی برای تأمین واگن‌ها انجام شد. برای واردات تعداد زیادی واگن پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت و حتی تلاش کردیم واگن‌های خریداری‌شده از مسیرهای مختلف وارد کشور شوند، اما با توجه به شرایط جنگ و مشکلات حمل‌ونقل، این موضوع هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

چمران با اشاره به توسعه ساخت واگن در داخل کشور گفت: در کنار واردات، ساخت واگن‌های داخلی را نیز آغاز کردیم و اکنون واگن‌های تولید داخل در متروی تهران مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید این مسیر را بیشتر تقویت کنیم تا در تأمین واگن به توان داخلی متکی باشیم.

وی درباره وضعیت اتوبوسرانی تهران نیز اظهار کرد: در ابتدا هدف‌گذاری برای تأمین حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس انجام شده بود، اما در عمل تأمین این تعداد با مشکلات مختلفی از جمله مسائل ارزی و مخالفت برخی دستگاه‌ها مواجه شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اتوبوس‌های برقی گفت: امروز بخش قابل توجهی از نیاز حمل‌ونقل عمومی تهران با اتوبوس‌های برقی تأمین می‌شود و اهمیت توسعه این ناوگان نیز از سوی مسئولان حوزه انرژی مورد تأکید قرار گرفته است؛ چراکه برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی می‌تواند مصرف بنزین و گازوئیل و هزینه‌های ناشی از آن را کاهش دهد.

چمران ادامه داد: برای حدود ۲ هزار دستگاه اتوبوس قرارداد منعقد شده و تلاش می‌کنیم سایر نیازهای شهر نیز تأمین شود. حتی به معاونت حمل‌ونقل شهرداری به‌صورت کتبی تأکید کرده‌ایم که برنامه تأمین اتوبوس و رسیدن به ظرفیت مورد نیاز تهران را هرچه سریع‌تر آماده کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من تهران امروز به حدود ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد و باید برنامه تأمین این تعداد، قراردادها و زمان‌بندی تحویل آنها هرچه سریع‌تر مشخص شود تا بتوانیم بخش مهمی از مشکلات حمل‌ونقل عمومی پایتخت را برطرف کنیم.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حتی در نخستین سال اجرای طرح جامع، بیش از ۶۰۰ پیشنهاد اصلاحی از مناطق شهرداری ارائه شد که طی یک جلسه طولانی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آنها از جمله اصلاح برخی اختلافات و پیش‌بینی فضاهای سبز به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر اینکه بازنگری طرح جامع به معنای کنار گذاشتن اصول آن نیست، گفت: اصلاحات باید به شکل مستمر انجام شود و در کنار بررسی‌های سالانه، بازبینی‌های پنج‌ساله نیز می‌تواند تصویر جامع‌تری از شرایط شهر ارائه دهد.

چمران درباره احتمال افزایش تراکم در جریان بازنگری طرح جامع نیز تصریح کرد: با توجه به محدودیت منابع آب، وضعیت آلودگی هوا و ملاحظات زیست‌محیطی تهران، افزایش کلی تراکم نمی‌تواند راهکار مناسبی برای اداره پایتخت باشد.

وی با اشاره به سرانه فضای سبز تهران گفت: اگرچه شهر به سرانه قانونی حدود ۱۶ مترمربع فضای سبز به ازای هر نفر نزدیک شده، اما این میزان در همه مناطق و محلات یکسان نیست و برخی مناطق از جمله مناطق ۹، ۱۱ و ۱۲ با کمبود فضای سبز روبه‌رو هستند.

تغییر در طرح جامع

رئیس شورای شهر تأکید کرد: هرگونه تغییر در طرح جامع باید پس از بررسی کارشناسی و طی فرآیندهای قانونی انجام شود و این‌گونه نیست که با بازنگری، اصول علمی طرح کنار گذاشته شود یا تراکم شهر به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به موضوع تراکم ساختمانی و ایجاد پناهگاه در برابر تهدیدات، گفت: هرچه ساختمان‌ها کم‌ارتفاع‌تر و تراکم کمتر باشد، میزان آسیب احتمالی نیز کاهش می‌یابد، اما خطر به‌طور کامل از بین نمی‌رود.

چمران در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ارتفاع ساختمان‌ها بر میزان خسارات ناشی از حملات اظهار کرد: این موضوع بسیار تخصصی و گسترده است و نیاز به بررسی‌های دقیق کارشناسی دارد، اما اصل مسئله روشن است؛ هرچه تراکم و ارتفاع ساختمان‌ها کمتر باشد، آسیب‌های احتمالی نیز کمتر خواهد بود.

وی افزود: با این حال، حتی ساختمان‌های یک‌طبقه نیز ممکن است در اثر اصابت یا انفجار آسیب ببینند. بنابراین نمی‌توان صرفاً با کاهش تعداد طبقات، مسئله ایمنی شهر را حل کرد و باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله تراکم، نوع سازه، پناهگاه و شرایط منطقه در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

چمران ادامه داد: اینکه به چه میزان ارتفاع و تراکم می‌توان رسید، موضوعی است که باید در طرح جامع شهر و مطالعات تخصصی تعیین شود. نمی‌توان به‌صورت ناگهانی اصول طرح جامع را تغییر داد و تراکم شهر را به شکل گسترده کاهش یا افزایش داد؛ چراکه این موضوع نیازمند بررسی‌های علمی و کارشناسی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربه آسیب‌دیدن ساختمان‌های کم‌ارتفاع گفت: حتی در مواردی که یک ساختمان دو طبقه یا یک مرکز کوچک مورد اصابت قرار گرفته، ساختمان‌های اطراف نیز آسیب دیده‌اند. بنابراین تنها ارتفاع ساختمان تعیین‌کننده میزان خسارت نیست و عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند.

ضرورت ایجاد پناهگاه

وی درباره ضرورت ایجاد پناهگاه نیز گفت: پناهگاه‌سازی کار درستی است، اما باید مشخص باشد که پناهگاه برای چه نوع تهدیدی طراحی می‌شود. اگر هدف، حفاظت در برابر موج انفجار باشد، یک نوع پناهگاه مورد نیاز است؛ اما برای تهدیدات شدیدتر و اصابت مستقیم، چنین پناهگاهی ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد.

چمران افزود: برای مراکز حساس و خاص، از جمله تأسیسات راهبردی، طبیعتاً الزامات حفاظتی بسیار متفاوت است و نمی‌توان همه پناهگاه‌ها را با یک استاندارد واحد تعریف کرد. نوع تهدید، قدرت انفجار، عمق و مقاومت سازه و سایر شرایط باید در طراحی پناهگاه مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بحث پناهگاه‌سازی موضوعی پیچیده و تخصصی است و نمی‌توان تمام ابعاد آن را در یک گفت‌وگوی کوتاه مطرح کرد، اما حداقل اقدامی که می‌توان انجام داد این است که در طرح جامع تهران، افزایش تراکم به‌عنوان راهکاری برای شهر مطرح نشود و تا حد امکان از اضافه کردن خطرات جدید به شهر جلوگیری کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: کاهش تراکم و ارتفاع در نقاط مناسب می‌تواند میزان آسیب‌پذیری را کاهش دهد و در کنار آن، پیش‌بینی پناهگاه‌های متناسب با نوع تهدید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این دو موضوع باید در کنار یکدیگر و بر اساس مطالعات کارشناسی دنبال شوند.