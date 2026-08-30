دریافت 2 MB کد مطلب 6932342 https://mehrnews.com/x3cWhp ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵ کد مطلب 6932342 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵ مردم در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در اهمیت اتحاد میگویند مردم در مهمانی کیلومتری امت احمد شرکت کردهاند و از اهمیت اتحاد مسلمان جهان میگویند. کپی شد مطالب مرتبط فاطمینسب: «امت احمد» پاسخ مردم کرمانشاه به نقشه تفرقه دشمن است مردم در جشن امت احمد به یاد رهبر شهید ندای خونخواهی سر دادند فعالیت موکب آیتالله نجومی در جشن «امت احمد(ص)» کرمانشاه برچسبها مهمانی امت احمد(ص) پیامبر اکرم(ص) جشن میلاد پیامبر(ص)
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