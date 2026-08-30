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کد مطلب 6932342
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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

مردم در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در اهمیت اتحاد می‌گویند

مردم در جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) در اهمیت اتحاد می‌گویند

مردم در مهمانی کیلومتری امت احمد شرکت کرده‌اند و از اهمیت اتحاد مسلمان جهان می‌گویند.

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