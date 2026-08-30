مردم در جشن امت احمد به یاد رهبر شهید ندای خونخواهی سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهم ربیع‌الاول، روز ولادت باسعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) نقطه‌ عطفی در تقویم جهان اسلام است. پیامبری که خداوند او را «رحمة للعالمین» خواند تجلی مودت، بخشش و برادری میان مردم و ختم رسولان پروردگار شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) با دوراندیشی بی‌نظیر، فاصله‌ی میان ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول را «هفته‌ی وحدت» نامید تا شیعه و سنی زیر یک پرچم ندای وحدت سر دهند. از همان سال‌ها، «کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی» نیز در همین ایام برگزار شد و اندیشمندان جهان اسلام گرد هم آمدند. همه انچه رقم خورده است نمایشی از همزیستی اهل سنت و شیعیان در ملل اسلامی و مانور کوچکی در هفته‌ای به نام وحدت است.

جشنی برای امت احمد

در میان این جشن‌های مردمی، جشن مردمی «امت احمد» در ایام سالروز ولادت پیامبر از سنندج جوشید و امروز در سراسر کشور برگزار می‌شود. پیام این جشن ملی وحدت فارغ از قوم و مذهب در ایام ولادت پیامبر(ص) و در هفته‌ وحدت، در استان‌های مختلف کشور، از کردستان و کرمانشاه تا تهران، بندرعباس و خراسان، با حضور اقوام و مذاهب گوناگون برگزار می‌شود و به جلوه‌ای عملی از آن وحدتی تبدیل شده که دهه‌ها پیش امام(ره) بذرش را کاشت.

امسال نیز تهران، یکشنبه ۸ شهریورماه، میزبانِ یکی از باشکوه‌ترین دوره‌های این جشن مردمی شد. مسیر میدان هفتم تیر تا میدان حضرت ولی‌عصر(عج) از ساعت ۱۶ تا ۲۰، میعادگاه عاشقان پیامبر(ص) بود و در طول این مسیر، غرفه‌های فرهنگی، هنری، صنایع‌دستی و موکب‌های پذیرایی برپا شد. موکب‌هایی که با چای نذری، شربت و غذای گرم، از حاضران پذیرایی می‌کنند و یادآور سنت پیامبر(ص) در اطعام و مودت هستند. خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان، هیئت‌های مذهبی، اقوام مختلف و فعالان فرهنگی، شانه‌به‌شانه در این اجتماع حضور یافته‌اند تا نه فقط میلاد رسول اکرم(ص) را جشن بگیرند، بلکه پیامی روشن به جهان مخابره کنند.

خون‌خواهی رهبر شهید در جشن پیامبر(ص)

جشن امت احمد حالا به اجتماع عشق و بصیرت تبدیل و محور «خون‌خواهی رهبر شهید در سایه‌ی اقتدار نبوی» شده است تا نشان دهد همان‌گونه که پیامبر(ص) در برابر ظلم ایستاد و امتی را بر مدار حق و عدالت گرد آورد، امروز نیز امت احمد، با تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، فریاد می‌زند که بر عهد خود با رهبر شهید و با پیامبر رحمت، استوار مانده است.