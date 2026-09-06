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کد مطلب 6939336
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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

تشییع پیکر شهدای حادثه بلوار وکیل‌آباد مشهد

تشییع پیکر شهدای حادثه بلوار وکیل‌آباد مشهد

پیکر مطهر محدثه خوشکام و حسنا بهنام، شهدای حادثه بلوار وکیل‌آباد مشهد، با حضور مردم و مسئولان تشییع شد.

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