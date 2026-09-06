دریافت 5 MB کد مطلب 6939336 https://mehrnews.com/x3cZc7 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ کد مطلب 6939336 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶ تشییع پیکر شهدای حادثه بلوار وکیلآباد مشهد پیکر مطهر محدثه خوشکام و حسنا بهنام، شهدای حادثه بلوار وکیلآباد مشهد، با حضور مردم و مسئولان تشییع شد. کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر محدثه خوشکام و حسنا بهنام شهدای حادثه بلوار وکیلآباد مشهد هتل مشهد ارزان با غذا نزدیک حرم اقدامات مردم مشهد در راستای جهاد صرفهجویی برچسبها تصادفات رانندگی حادثه رانندگی سانحه تصادف مشهد
نظر شما