طائب: آمریکا باید به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طائب روز جمعه در همایش خانواده شهدای عضو ذخیره بسیجیان اظهار کرد: اقتدار امروز ایران مرهون جان فدایی و جان فشانی فرزندان این ملت و فرزندان خانواده شهدا است.

وی افزود: هیچ کجای دنیا همانند ملت بزرگ ایران نتوانست در مقابل زورگویی آمریکا بایستند و مقاومت کند.

وی بیان کرد: امروز انقلاب ما با شهادت ولی امر مسلمین، فرماندهان نظامی، بسیجیان و با شهادت آحاد مردم در جنگ تحمیلی تداوم پیدا می کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند و نمی‌شود از روایت مقاومت دلیر مردان و زنانی که با همه وجود ایستادند و استکبار را به زانو درآوردند غافل شویم.

وی ادامه داد: ما شهدا را نمی‌بینیم و با خاطر آنها زندگی میکنیم اما شهدا بر حال ما شاهد و ناظر هستند و در رزممان حضور دارند و به ما کمک می کنند، اگر ما از نبود شهدای عزیزمان احساس خسارت می‌کنیم اما آنها سرمست و خوشحالند از اینکه جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا این انقلاب پابرجا بماند.

طائب اظهار کرد: امروز ما می‌بینیم نیرو تکثیر می شود و هر یک نفری که شهید میشود پرچم و سلاح دست یک مبارز دیگر می افتد و این نهضت همچنان ادامه دارد و این آمریکایی ها هستند که مجبور می شوند حق ملت‌های مظلوم را پس بدهند. اینجا جایی نیست که دشمن بتوانند به راحتی بیاید و این سرزمین و نفت و منابع آن را تصرف کند.

وی با بیان اینکه آمریکا باید به شروط در تفاهمنامه عمل کند، تاکید کرد: آمریکا راهی جز این ندارد که بر ملت عظیم ایران سر تعظیم برآورد، چراکه جنگ را شروع کرد و رهبر، فرماندهان و کودکان و زنان ما را به شهادت رساند و نسبت به این موضوع نمی شود چشم پوشی کرد. آمریکا بایستی به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکایی ها از روی استیصال در جبهه جنگ کم آوردند و ترامپ اعلام می کند که ما نیروی دریایی سپاه و نیروی هوایی ایران را نابود کردیم و عمده توان خود را در منطقه می‌آورد برای اینکه تنگه هرمز را باز کند، اما با مقاومت دلیرانه پاسداران انقلاب اسلامی و با مقاومت دلیرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو می شود.

وی بیان کرد: رژیم استکبار به جای اینکه در صف رزم بیاید برای جبران شکست مفتضحانه خود حتی به یک مجلس عروسی یا مدرسه حمله می کند.

طائب اظهار کرد: از سوی دیگر امروز اسرائیل یک کشور نیست بلکه یک کارخانه جنگی و پادگان جنگی است و از این پادگان برای حمله به ملت ایران و مردم مظلوم غزه، لبنان، یمن و عراق استفاده می کند، در حالیکه فرزندان لبنان در حزب الله نیز در مقابل اسرائیل ۶۱ روز ایستادگی و جنگیدند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند.

وی همچنین تصریح کرد: از طرف دیگر آمریکا نیز با دیدن مقاومت ملت ایران آتش بس اعلام می کند و درخواست مذاکره می‌دهد، درحالیکه ما هیچ وقت درخواست آتش بس و مذاکره نداشتیم بلکه ملت ایران با این که روزانه زیر بمباران بیش از ۲۰۰ فروند هواپیمای دشمن و موشک باران آنان قرار داشت اما با ایستادگی و مقاومت حضور شبانه خود در تجمعات و مبعوث شدنشان، این دشمن را به زانو درآورد.

رییس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: آمریکا ۲ بار هنگامی که وسط مذاکره بودیم به ما حمله کرد چرا که فکر می‌کرد ایران ضعیف شده و با این جملات براندازی در ایران رقم می‌خورد یا ایران مجبور می‌شود سر میز مذاکره تسلیم شود و به آمریکا امتیاز بدهد.

طائب گفت: آمریکا در وسط مذاکره در پاکستان نیز به دنبال تصرف تنگه هرمز بود و تمام یگان عملیات ویژه خود را به این منطقه آورد تا کشتی های خود را از این منطقه عبور دهد و تفاهمنامه را نقض کرد اما رزمندگان و پاسداران ایران نگذاشتند و دشمن باز هم نتوانست به هدف خود برسد.