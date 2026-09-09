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کد مطلب 6942765
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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

جزئیات تلفات آمریکایی‌ها در حمله ایران به پایگاه نظامی در اردن

جزئیات تلفات آمریکایی‌ها در حمله ایران به پایگاه نظامی در اردن

جزئیات تلفات و خسارات وارده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در حمله نیروهای مسلح ایران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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