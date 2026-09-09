دریافت 7 MB کد مطلب 6942765 https://mehrnews.com/x3d2D6 ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹ کد مطلب 6942765 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹ جزئیات تلفات آمریکاییها در حمله ایران به پایگاه نظامی در اردن جزئیات تلفات و خسارات وارده به پایگاههای نظامی آمریکا در حمله نیروهای مسلح ایران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پرزیدنتی که به گل نشست! ارجاع پرونده به شورای امنیت میتواند ایران را به خروج از NPT سوق دهد بقائی: ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد روایت بیبیسی از حمله ایران به پایگاه آمریکا در اردن برچسبها نیروی هوافضای سپاه حمله موشکی اردن
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