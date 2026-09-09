حسن هانی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: این قطعنامه تحت فشار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و با هدف افزایش فشار و انزوای ایران تصویب شده و جنبه سیاسی آن بر ابعاد فنی غلبه دارد.

وی افزود: در این قطعنامه ابهام فنی جدیدی که پیش از این مورد توجه قرار نگرفته باشد، وجود ندارد و این مسئله نشان می‌دهد ایران مسیرهای لازم برای شفاف‌سازی را طی کرده است. با این حال، شورای حکام و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بیشتر جنبه‌های سیاسی را مورد توجه قرار داده و ابعاد فنی را نادیده گرفته‌اند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: تصویب این قطعنامه نشان می‌دهد آمریکا، انگلیس و فرانسه در اعمال فشار بر شورای حکام برای تصویب آن نقش داشته‌اند. ارجاع این قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند ایران را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق دهد؛ هرچند ممکن است روسیه و چین در شورای امنیت، قطعنامه‌ علیه ایران را وتو کنند.

هانی‌زاده تصریح کرد: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و قطعنامه در شورای امنیت به تصویب برسد، ایران برگ‌های زیادی در اختیار دارد و می‌تواند حلقه ارتباطی خود با آژانس را قطع کرده و از NPT خارج شود.

وی گفت: چنین وضعیتی به مصلحت آژانس نیز نیست، زیرا ایران تاکنون همکاری‌های خود را با سازمان‌های بین‌المللی، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ادامه داده و بر همکاری و شفاف‌سازی تأکید داشته است.

کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه قطعنامه شورای حکام فاقد اعتبار اجرایی مستقیم است، اظهار کرد: این قطعنامه تحت فشار آمریکا به شورای امنیت ارجاع شده و می‌تواند آخرین حلقه ارتباطی ایران با آژانس را از بین ببرد.

وی همچنین با اشاره به حملات گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: تأسیسات هسته‌ای ایران حتی در گذشته نیز هدف حملات آمریکا قرار گرفته‌اند، در حالی که ایران عضو NPT بوده است. به نظر می‌رسد تصویب این قطعنامه به‌تنهایی تغییر اساسی در وضعیت ایجاد نخواهد کرد، هرچند آمریکایی‌ها به دنبال بهانه‌ای برای حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران هستند.

وی در پایان گفت: تداوم این روند می‌تواند ایران را به سمت خروج از NPT و قطع ارتباط با نهادهای بین‌المللی سوق دهد و در چنین شرایطی، زمینه برای حرکت ایران به سمت استفاده نظامی از فناوری هسته‌ای فراهم خواهد شد.