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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۳

از وام شرافتی تا لپ‌تاپ امانی؛ حمایت‌های جدید از دانشجویان

از وام شرافتی تا لپ‌تاپ امانی؛ حمایت‌های جدید از دانشجویان

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران از ارائه وام شرافتی و قرض‌الحسنه، لپ‌تاپ امانی و کمک‌هزینه تحصیلی به دانشجویان نیازمند در سال تحصیلی جدید خبر داد.

ناصر غلامی، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های این بنیاد برای سال تحصیلی جدید گفت: براساس این برنامه، دانشجویانی که ممکن است معدل بالایی نداشته باشند اما به هر دلیلی متقاضی دریافت حمایت و کمک‌هزینه تحصیلی هستند، با محوریت معاونت دانشجویی دانشگاه شناسایی و پس از انجام مصاحبه به بنیاد معرفی می‌شوند. بنیاد نیز این دانشجویان را به خیرین و حامیان دانشگاه معرفی کرده و کمک‌هزینه ماهانه به آنها پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ دانشجو تحت پوشش کمک‌هزینه تحصیلی قرار گرفتند و ماهانه کمک‌هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند. امسال نیز تقریباً همین تعداد دانشجو از این حمایت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران افزود: نوع حمایت مالی از دانشجویان نیز با تشخیص معاونت دانشجویی دانشگاه انجام می‌شود و شامل دو نوع وام قرض‌الحسنه و وام شرافتی است. در وام شرافتی، دانشجو مبلغ دریافت‌شده را هر زمان که توانست و به هر میزان که امکان داشت، بازپرداخت می‌کند.

وی افزود: همچنین در بخش دیگری از این طرح، دانشجویانی که نیاز به لپ‌تاپ دارند، از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه معرفی می‌شوند و لپ‌تاپ به‌صورت امانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. دانشجو نیز پس از یک ترم موظف به بازگرداندن لپ‌تاپ خواهد بود.

غلامی ادامه داد: در این برنامه همچنین از دانش‌آموختگان و خروجی‌های دانشگاه حمایت و به آنها جایزه اعطا می‌شود. ۵۰ رشته نیز برای حمایت در این طرح انتخاب شده‌اند که انتخاب آنها بر اساس نظر حامی و با تأیید دانشگاه انجام شده است. سال گذشته نیز ۵۰ رشته در این طرح مورد حمایت قرار گرفتند و امسال هم ۵۰ رشته تحت پوشش این حمایت‌ها خواهند بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته بیشتر رشته‌های علوم انسانی از جمله زبان و ادبیات فارسی و فلسفه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و همچنین رشته‌هایی که کشور در شرایط فعلی نیاز بیشتری به آنها دارد، در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرند.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنین شاگرد اول مقطع کارشناسی نیز مشمول دریافت یک سکه به عنوان جایزه خواهد شد.

کد مطلب 6944934
زهرا سیفی

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