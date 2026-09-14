ناصر غلامی، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های این بنیاد برای سال تحصیلی جدید گفت: براساس این برنامه، دانشجویانی که ممکن است معدل بالایی نداشته باشند اما به هر دلیلی متقاضی دریافت حمایت و کمک‌هزینه تحصیلی هستند، با محوریت معاونت دانشجویی دانشگاه شناسایی و پس از انجام مصاحبه به بنیاد معرفی می‌شوند. بنیاد نیز این دانشجویان را به خیرین و حامیان دانشگاه معرفی کرده و کمک‌هزینه ماهانه به آنها پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ دانشجو تحت پوشش کمک‌هزینه تحصیلی قرار گرفتند و ماهانه کمک‌هزینه تحصیلی دریافت می‌کردند. امسال نیز تقریباً همین تعداد دانشجو از این حمایت‌ها بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران افزود: نوع حمایت مالی از دانشجویان نیز با تشخیص معاونت دانشجویی دانشگاه انجام می‌شود و شامل دو نوع وام قرض‌الحسنه و وام شرافتی است. در وام شرافتی، دانشجو مبلغ دریافت‌شده را هر زمان که توانست و به هر میزان که امکان داشت، بازپرداخت می‌کند.

وی افزود: همچنین در بخش دیگری از این طرح، دانشجویانی که نیاز به لپ‌تاپ دارند، از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه معرفی می‌شوند و لپ‌تاپ به‌صورت امانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. دانشجو نیز پس از یک ترم موظف به بازگرداندن لپ‌تاپ خواهد بود.

غلامی ادامه داد: در این برنامه همچنین از دانش‌آموختگان و خروجی‌های دانشگاه حمایت و به آنها جایزه اعطا می‌شود. ۵۰ رشته نیز برای حمایت در این طرح انتخاب شده‌اند که انتخاب آنها بر اساس نظر حامی و با تأیید دانشگاه انجام شده است. سال گذشته نیز ۵۰ رشته در این طرح مورد حمایت قرار گرفتند و امسال هم ۵۰ رشته تحت پوشش این حمایت‌ها خواهند بود.

وی افزود: در سال‌های گذشته بیشتر رشته‌های علوم انسانی از جمله زبان و ادبیات فارسی و فلسفه مورد حمایت قرار گرفته‌اند و همچنین رشته‌هایی که کشور در شرایط فعلی نیاز بیشتری به آنها دارد، در این طرح مورد توجه قرار می‌گیرند.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنین شاگرد اول مقطع کارشناسی نیز مشمول دریافت یک سکه به عنوان جایزه خواهد شد.