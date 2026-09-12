به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز شنبه در جریان بازدید از شرکت بذری تمندر و چند کارگزاری توزیع کود و بذر شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: در حال حاضر کود و بذر موردنیاز کشاورزان تأمین و موجود است و کشاورزان نباید تأمین نهاده‌های موردنیاز خود را به روزهای آینده موکول کنند.

وی با اشاره به توزیع حدود ۷۵۰ تن بذر در استان، افزود: انتظار می‌رود در روزهای آینده میزان مراجعه و خرید بذر توسط کشاورزان افزایش یابد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر عرضه و توزیع به‌موقع نهاده‌ها توسط کارگزاری‌ها تأکید کرد و گفت: کشاورزان میزان مصرف کود و بذر را با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و متناسب با شرایط اقلیمی و نیاز محصول تعیین کنند.