به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی‌افشار صبح یکشنبه پیرامون اولویت‌های جدید توسعه کشاورزی، اظهار کرد: حرکت به سمت توسعه پایدار و مدیریت هوشمندانه منابع محور اصلی فعالیت‌های این مجموعه در سال جاری است.

وی با اشاره به ضرورت تغییر الگوهای تولید، تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان با رویکردی مسئله‌محور در پی شناسایی و کاهش اتلاف منابع، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات و کاهش ضایعات کشاورزی است و پیاده‌سازی رویکرد بهره‌وری سبز و تکمیل زنجیره ارزش از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد کشاورزی استان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اقدامات عملیاتی در راستای صنعتی‌سازی بخش کشاورزی، از ایجاد شهرک‌های تخصصی برای محصولات استراتژیک استان خبر داد و افزود: پس از انجام مطالعات کارشناسی و مکان‌یابی دقیق عملیات اجرایی زیرساخت‌های شهرک‌های تخصصی سیر، گشنیز، رازیانه و گل‌های شاخه‌بریده با شتاب در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود فاز نخست بهره‌برداری از این شهرک‌های تخصصی در ۲ ماه آینده محقق شود و این اقدام زمینه‌ساز توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، کاهش وابستگی به فروش محصولات خام، ایجاد اشتغال پایدار و به‌ویژه افزایش چشمگیر درآمد کشاورزان و بهره‌برداران خواهد بود.

خانجانی‌افشار در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها بازتاب‌دهنده عزم جدی جهاد کشاورزی برای پاسخ عملی به دغدغه‌های اقتصادی استان و مطالبات مسئولان عالی‌رتبه است و گامی موثر در مسیر تحقق توسعه پایدار و تقویت اقتصاد کشاورزی در سطح استان همدان محسوب می‌شود.