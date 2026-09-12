https://mehrnews.com/x3d3Hm ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۸ کد مطلب 6945325 استانها لرستان استانها لرستان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۸ تجلی ولایتمداری خرمآبادیها در اجتماع امشب خرمآباد - مردم خرمآباد در اجتماع امشب خود با سردادن شعارهایی بر تبعیت از ولایت و رهبری تأکید کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6945325 کپی شد مطالب مرتبط تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه تجمع شبانه مردم کردکوی در مسیر تداوم؛ شب ۱۹۶ رقم خورد برچسبها اجتماع مردمی جنگ رمضان خرم آباد
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