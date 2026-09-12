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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۸

تجلی ولایت‌مداری خرم‌آبادی‌ها در اجتماع امشب

تجلی ولایت‌مداری خرم‌آبادی‌ها در اجتماع امشب

خرم‌آباد - مردم خرم‌آباد در اجتماع امشب خود با سردادن شعارهایی بر تبعیت از ولایت و رهبری تأکید کردند.

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کد مطلب 6945325

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