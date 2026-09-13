https://mehrnews.com/x3d3HD ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۸ کد مطلب 6945339 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۸ ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه گالیکش-مردم گالیکش با برگزاری تجمع شبانه، تداوم این حضور مردمی را برای صد و نود و ششمین شب رقم زدند. دریافت 7 MB کد مطلب 6945339 کپی شد مطالب مرتبط رجزخوانی مهدی رسولی در اجتماع شبانه مردم رشت یکصد و نود و ششمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان تجلی ولایتمداری خرمآبادیها در اجتماع امشب فریاد «اللهاکبر» مردم ازنا به نشانه ایستادگی و مقاومت اجرای ورزش باستانی در تجمع شبانه بروجردیها اتحاد و همدلی سلماسیها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان صد و نود و ششمین شب مقاومت مردم لاهیجان در خیابان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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