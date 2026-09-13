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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۸

۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمع‌های شبانه

۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمع‌های شبانه

گالیکش-مردم گالیکش با برگزاری تجمع شبانه، تداوم این حضور مردمی را برای صد و نود و ششمین شب رقم زدند.

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کد مطلب 6945339

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