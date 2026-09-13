https://mehrnews.com/x3d3HC ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۷ کد مطلب 6945338 استانها گلستان استانها گلستان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۷ تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید آزادشهر- تجمع شبانه مردم آزادشهر برای صد و نود و ششمین شب متوالی برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6945338 کپی شد مطالب مرتبط رجزخوانی مهدی رسولی در اجتماع شبانه مردم رشت یکصد و نود و ششمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان تجلی ولایتمداری خرمآبادیها در اجتماع امشب فریاد «اللهاکبر» مردم ازنا به نشانه ایستادگی و مقاومت اجرای ورزش باستانی در تجمع شبانه بروجردیها اتحاد و همدلی سلماسیها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه یاد امام و شهدا مهمان شب ۱۹۶ مردم شهرستان مرزی تربت جام روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه صد و نود و ششمین حماسه حضور مردم تالش در میدان صد و نود و ششمین شب مقاومت مردم لاهیجان در خیابان برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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