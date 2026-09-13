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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۷

تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شب‌ها به ۱۹۶ رسید

تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شب‌ها به ۱۹۶ رسید

آزادشهر- تجمع شبانه مردم آزادشهر برای صد و نود و ششمین شب متوالی برگزار شد.

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کد مطلب 6945338

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