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کد مطلب 6945443
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵

پیش بینی رگبار باران برای برخی مناطق کشور

پیش بینی رگبار باران برای برخی مناطق کشور

هشدار بارش شدید و سیلابی در نوار شمالی کشور؛ پیش‌بینی رگبار و رعد و برق در جنوب و جنوب شرق

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