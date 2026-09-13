دریافت 10 MB کد مطلب 6945443 https://mehrnews.com/x3d3KL ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵ کد مطلب 6945443 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵ پیش بینی رگبار باران برای برخی مناطق کشور هشدار بارش شدید و سیلابی در نوار شمالی کشور؛ پیشبینی رگبار و رعد و برق در جنوب و جنوب شرق کپی شد مطالب مرتبط بارشهای اخیر شمال کشور ارتباطی با پدیده النینو و تورنادو نداشت هشدار نسبت به گسترش آتشسوزیها در شمال کالیفرنیا ذخایر کود و نهادههای کشاورزی ایلام در وضعیت مطلوب قرار دارد برچسبها سازمان هواشناسی بارندگی سیلاب
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