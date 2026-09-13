به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مسئولان محلی در آمریکا هشدار دادند که شرایط آب و هوایی خشک و تندبادها ممکن است در گسترش سریع آتش سوزی های جنگلی در منطقه میندوسینو واقع در شمال کالیفرنیا نقش داشته باشند.

بر اساس این گزارش، سازمان هواشناسی آمریکا در سایه بادهای شدید و کاهش رطوبت هوا هشدار قرمز صادر کرده است.

آتش سوزی موسوم به لوکاس در نزدیکی مناطق لیک و میندوسینو روز پنجشنبه آغاز شد و مساحت زیادی از مناطق جنگلی را در برگرفت.

بر اثر آغاز این آتش سوزی دستور تخلیه برای چندین منطقه صادر و تا روز شنبه تنها ۱۵ درصد از آن مهار شد.

همزمان، دو آتش سوزی دیگر با نام های تیمبر و بلاسکت در منطقه مونتری آغاز شد که در مجموع بیش از ۵۵ هزار هکتار را دربر گرفتند.