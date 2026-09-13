مرمت«قلعه تاریخی قمیشلو»کلید خورد؛آغاز حفاظت مشارکتی در تیران و کرون

سید روح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر آغاز عملیات مرمت این بنای ارزشمند، اظهار کرد: عملیات مرمتی قلعه تاریخی قمیشلو با هدف حفاظت و پایداری کالبدی بنا و با همراهی انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی شهرستان تیران و کرون اجرایی شده است.

وی با تأکید بر جایگاه حفاظتی این اثر افزود: قلعه قمیشلو که در سال ۱۳۸۰ به شماره ۵۴۳۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، از اهمیت معماری و تاریخی ویژه‌ای برخوردار است؛ از همین رو، پایش مداوم و انجام اقدامات مرمتی برای حفظ اصالت بنا یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.

تلفیق میراث تاریخی و محیط‌زیست

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان به موقعیت منحصربه‌فرد این قلعه اشاره کرد و گفت: این بنا در ۱۲ کیلومتری شمال‌شرقی شهر تیران و در قلب پهنه گسترده پارک ملی قمیشلو واقع شده است. با توجه به وسعت ۸۶ هزار هکتاری این پارک ملی، حفاظت از قلعه قمیشلو صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از صیانت از میراث‌فرهنگی و طبیعی در یکی از مهم‌ترین مناطق زیستی استان اصفهان تلقی می‌شود.

سیدالعسگری درباره ویژگی‌های کالبدی این اثر تصریح کرد: قلعه قمیشلو در زمینی به مساحت تقریبی ۹ هزار مترمربع بنا شده و شامل مجموعه‌ای متنوع از فضاهای معماری از جمله حصارها و برج‌های نگهبانی، اسطبل‌ها، انبارها، فضاهای خدماتی، حمام و ساختمان‌های اندرونی و بیرونی است که سازمان فضایی پیچیده‌ای را تشکیل داده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به گستردگی عرصه و تنوع فضاهای معماری در این قلعه، نگاه ما به مرمت، نگاهی یکپارچه و ساختارمند است تا ارتباط میان اجزای کالبدی بنا در فرآیند حفاظت حفظ شود.

الگوی حفاظت مشارکتی در دستور کار

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به نقش مؤثر انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی تیران و کرون در این پروژه، خاطرنشان کرد: حضور فعال انجمن‌های تخصصی و جوامع محلی در فرآیند حفاظت از آثار تاریخی، یک الگوی موفق در «حفاظت مشارکتی» است.

سیدالعسگری در پایان تأکید کرد: صیانت از بناهای گسترده تاریخی مانند قلعه قمیشلو، بدون همراهی دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و فعالان دلسوز حوزه میراث‌فرهنگی امکان‌پذیر نیست و این پروژه می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر طرح‌های مشارکتی در استان اصفهان معرفی شود.