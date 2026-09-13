تعیین حدود آثار تاریخی مانعی جدی در برابر اقدامات تخریبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بر ضرورت تقویت همکاریهای میاندستگاهی میان قوه قضاییه و ادارهکل میراث فرهنگی به منظور صیانت حداکثری از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه تاکید کرد.
وی در این نشست با بررسی چالشهای موجود در حوزه میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: تعیین دقیق حدود، عرصه و حریم آثار تاریخی و تثبیت وضعیت حقوقی آنها مانعی جدی در برابر بروز اختلافات و اقدامات تخریبی ایجاد میکند.
رئیسکل دادگستری استان همدان افزود: میراث فرهنگی بخشی از هویت ملی جامعه است و استفاده از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضایی برای حمایت از این میراث یک ضرورت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان نیز با استقبال از این رویکرد بر اهمیت تثبیت مالکیت اراضی دولتی و حریم آثار تاریخی پرداخت و ضمن پیشنهاد تشکیل کارگروه مذکور بر ضرورت همافزایی برای شناسایی دقیق مرزهای حفاظتی و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی در محوطههای تاریخی تاکید کرد.
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