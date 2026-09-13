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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

مرمت امامزاده قاسم سمیران قزوین با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال آغاز شد

مرمت امامزاده قاسم سمیران قزوین با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال آغاز شد

قزوین- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین از آغاز عملیات مرمت و حفاظت اضطراری بخشی از بنای تاریخی‌مذهبی امامزاده قاسم(ع) در دژشهر تاریخی سمیران منطقه طارم سفلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مهدوی اظهار کرد: با توجه به زلزله‌خیز بودن منطقه، بارش‌های سیل‌آسا و وزش بادهای شدید دره منجیل، حفاظت و استحکام‌بخشی بناهای تاریخی این محدوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: این پروژه با هدف نجات‌بخشی و اجرای اقدامات حفاظت اضطراری بنای تاریخی امامزاده قاسم(ع) در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: در این مرحله، عملیات مرمت بخش الحاقی و حسینیه امامزاده در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی از جمله تثبیت و حفاظت اولیه پایه تویزه‌ها، زیربندی دیوارها و دانه‌گذاری در حال انجام است.

مهدوی عنوان کرد: زدودن بخش‌های فرسوده دیوارها، بهسازی و مرمت دیوارهای نگهدارنده و پشتیبان طاق و تویزه‌ها از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه است.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با اعتباری حدود ۱۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حال اجراست و با هدف جلوگیری از تشدید آسیب‌ها و حفاظت از این بنای ارزشمند انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی قزوین گفت: بنای تاریخی‌مذهبی امامزاده قاسم(ع) از بناهای قرون اولیه اسلامی و از مهم‌ترین زیارتگاه‌های منطقه به شمار می‌رود که از چند فضای به هم پیوسته تشکیل شده و پس از قلعه سمیران، بیشترین وسعت را در منطقه به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 6945572

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