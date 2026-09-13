به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس کردیان ظهر یکشنبه با اشاره به گسترش ظرفیت‌های تولیدی در استان همدان اظهار کرد: با همکاری سازمان بازرسی استان و دریافت مجوزهای لازم از سازمان نظام دامپزشکی و اداره‌کل دامپزشکی اختصاص ۶ قطعه زمین جدید در بخش شرقی و دامی شهرک کرتیل‌آباد برای توسعه واحدهای دامپروری موجود به تصویب رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر فرآیند کارشناسی این قطعات جدید به پایان رسیده و نتایج آن برای بررسی نهایی به کارگروه مربوطه ارسال شده است و پس از طی مراحل قانونی و موافقت کارگروه قراردادهای واگذاری با متقاضیان منعقد خواهد شد.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان همدان در بخش دیگری از اظهارات خود به روند تعیین تکلیف وضعیت حقوقی متقاضیان در شهرک کشاورزی حرم‌آباد پرداخت و ادامه داد: بسیاری از متقاضیان در شهرک حرم‌آباد سال‌ها است که بدون قرارداد رسمی در حال فعالیت و تولید هستند و برای نهایی کردن فرآیند عقد قرارداد ابتدا باید فرآیند ارزش‌گذاری زمین‌ها تکمیل شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا با همکاری مرکز کارشناسان دادگستری فرآیند قیمت‌گذاری اراضی انجام شده و نتایج آن به منظور بررسی در کارگروه و ستاد شرکت ارسال گشته است.

کردیان در پایان تاکید کرد: پس از موافقت کارگروه قراردادهای مربوط به ۸ قطعه در شهرک حرم‌آباد با متقاضیان منعقد شده و متعاقب آن فرآیند انتقال سند به مالکان نهایی انجام خواهد گرفت.