محمد شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امنیت غذایی و تولید پایدار پروتئین در کشور، نیازمند سیاست‌گذاری، حمایت و هدایت تولیدکنندگان است و بخش دامپروری در افزایش تولید، حفظ سرمایه‌های این حوزه، اشتغال‌زایی و پایداری زنجیره‌های تولید گوشت، تخم‌مرغ، عسل و سایر محصولات نقش مؤثری دارد.

وی افزود: استان مرکزی از استان‌های پیشرو کشور در بخش دامپروری است و میزان قابل توجهی از تولیدات این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به خارج از استان ارسال می‌شود و مرکزی به عنوان معین بسیاری از استان‌های کشور در تأمین محصولات دامی ایفای نقش می‌کند.

شمسی تصریح کرد: در برنامه پنج‌ساله، تولید ۲۲ هزار تن گوشت قرمز برای استان در سال گذشته پیش‌بینی شده بود، در حالی که تولید واقعی به ۵۱ هزار و ۹۰۰ تن رسید که حدود دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده است و استان مرکزی در این بخش رتبه سوم کشور را دارد.

وی ادامه داد: در تولید شیر خام نیز در برنامه پنج‌ساله تولید ۲۷۶ هزار تن پیش‌بینی شده بود که این میزان در سال گذشته به ۳۹۸ هزار تن رسید و ۴۴ درصد بیشتر از میزان تعیین‌شده در برنامه محقق شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: میزان تولید پیش‌بینی‌شده گوشت مرغ برای استان ۵۶ هزار تن بود که سال گذشته ۶۱ هزار و ۳۰۰ تن تولید شد و این میزان قریب به ده درصد بیش از برنامه تعیین‌شده است.

وی افزود: در برنامه پنج‌ساله تولید ۵۳ هزار تن تخم‌مرغ برای استان پیش‌بینی شده بود، اما تولید واقعی به ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن رسید که ۳۳ درصد بیشتر از برنامه است و استان مرکزی از نظر افزایش تولید تخم‌مرغ رتبه نخست کشور را دارد.

شمسی گفت: در سال گذشته در مجموع ۶۳۵ هزار تن نهاده در استان توزیع شد که ۳۵۳ هزار تن آن مربوط به بخش دام و ۲۸۲ هزار تن مربوط به بخش طیور بود.

وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز ۵۲۱ هزار و ۵۸۰ تن نهاده توزیع شده که ۱۶۵ هزار و ۳۰۰ تن آن در بخش دام و ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تن در بخش طیور توزیع شده است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی در بخش دامپروری افزود: برای فعال‌سازی واحدهای پرواربندی حدود ۲ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته شد که حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال آن جذب شده است.

شمسی بیان کرد: در بخش تسهیلات کوتاه‌مدت نیز حدود یک هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای کوچک و نیمه‌صنعتی پرداخت شده است.

جوجه‌ریزی در مرکزی از مرز ۱۲ میلیون قطعه عبور کرد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به میزان جوجه‌ریزی در استان گفت: سال گذشته ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شد که بالاتر از برنامه تعیین‌شده بود و در سال جاری نیز تاکنون حدود ۱۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

وی با اشاره به تداوم تولید در شرایط جنگی افزود: با وجود شرایط جنگی و تنش‌های ایجادشده از خردادماه سال گذشته، تولید در بخش دامپروری استان نه‌تنها حفظ شد، بلکه در برخی بخش‌ها افزایش یافت و روند تولید ادامه پیدا کرد.

شمسی تاکید کرد: تولیدات دامپروری وابستگی بالایی به زیرساخت‌هایی مانند برق و گاز دارند و در صورت قطع برق، بسیاری از واحدهای مرغداری حتی یک روز نیز امکان ادامه فعالیت ندارند، اما مرغداران و دامداران استان با تلاش و تحمل شرایط دشوار، تولید خود را حفظ کردند.

وی ادامه داد: سامانه‌ای با عنوان «سامانه ردیاب» ایجاد شده و استان مرکزی طی سه سال گذشته در تأمین و مدیریت توزیع مرغ، عملکرد مطلوبی داشته است.

شمسی تصریح کرد: طی سه سال گذشته با کمبود مرغ در استان مواجه نبوده‌ایم و استان مرکزی پایین‌ترین قیمت مرغ را در کشور داشته است.

وی گفت: در کنار تأمین مرغ، تلاش شده است حقوق و منافع مرغداران نیز مورد توجه قرار گیرد و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، حذف واسطه‌ها و حمایت از مرغداران در دستور کار قرار گرفته است.