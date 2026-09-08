به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد دهدهجانی در جریان بازدید میدانی از یک مجتمع دامپروری و کشاورزی در شهرستان ابهر، با اشاره به اهمیت واحدهای بزرگ دامپروری در تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: بازرسیکل استان زنجان تلاش میکند با بررسی میدانی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، موانع موجود در مسیر فعالیت و توسعه این واحدها را شناسایی و برای رفع آنها پیگیریهای لازم را انجام دهد.
وی با بیان اینکه واحدهای دامپروری نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی جامعه دارند، افزود: حمایت از تولید باید در کنار نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین و رعایت الزامات قانونی صورت گیرد و دستگاههای اجرایی نیز باید در چارچوب قانون، زمینه فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی را تسهیل کنند.
دهدهجانی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی بزرگ با هدف تسهیل مسیر تولید و رفع گرههای اداری صورت میگیرد. هدف ما در بازرسیکل استان، شناسایی دقیق گلوگاههای تولید و اتخاذ تصمیمات لازم برای صیانت از سرمایههای ملی و بخش خصوصی است.
وی همچنین بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط زیستمحیطی، بهداشتی و فنی در مجتمعهای دامپروری تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیتهای تولیدی باید همزمان با توجه به الزامات قانونی و استانداردهای مرتبط دنبال شود تا ضمن حفظ ظرفیتهای تولیدی، از بروز آسیبهای زیستمحیطی و بهداشتی جلوگیری شود.
بازرس کل استان زنجان با تأکید بر استمرار حمایت از تولیدکنندگان واقعی خاطرنشان کرد: بازرسیکل استان زنجان آمادگی دارد با آسیبشناسی چالشهای موجود و پیگیری مسائل در چارچوب قانون، زمینه پویایی بیشتر واحدهای تولیدی و کشاورزی و افزایش بهرهوری در بخش دامپروری استان را فراهم کند.
نظر شما