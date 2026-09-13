به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور با اشاره به تداوم گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در مناطق تحت مدیریت لرستان، اظهار کرد: در راستای صیانت از حیات‌وحش و مقابله با تخلفات شکار و صید، نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست در چندین شهرستان استان موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان و کشف و ضبط پنج قبضه اسلحه شکاری و ادوات غیرمجاز در طول هفته گذشته شدند.

وی افزود: در شهرستان چگنی دوقبضه اسلحه شکاری و در منطقه حفاظت‌شده «سفیدکوه» خرم‌آباد و شهرستان الیگودرز توسط نیروهای یگان حفاظت این اداره کل دوقبضه اسلحه شکاری از متخلفان کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، ادامه داد: در شهرستان معمولان دو نفر متخلف زیست‌محیطی دستگیر و از آنها یک قبضه اسلحه شکاری برنو به همراه تعدادی ماهی صیدشده کشف و ضبط شد.

فرمان پور، تصریح کرد: در شهرستان الیگودرز نیز یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‌زنی کشف و ضبط و همچنین شش گروه صیاد غیرمجاز ماهی شناسایی و دستگیر شدند که از آنها ۴۲ قطعه ماهی صیدشده کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در شهرستان رومشکان نیز دو نفر صیاد غیرمجاز دستگیر و تعدادی تور ماهیگیری از آنها کشف و ضبط شد.



مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان زیست‌محیطی، گفت: حفاظت از تنوع زیستی و حیات‌وحش استان نیازمند همکاری و مشارکت همگانی است و یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان با جدیت با هرگونه شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت برخورد خواهد کرد.

فرمان پور از شهروندان و دوستداران محیط‌زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط‌زیست یا یگان حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.