گروه متخلف شکار در ثلاث باباجانی توقیف شد

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی در جریان گشت و کنترل و اقدامات حفاظتی، در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ یک گروه متخلف را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی از افراد این گروه، یک قبضه اسلحه، ۱۳ عدد فشنگ و ۲ دستگاه دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی ادامه داد: گشت‌ها و پایش مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش با جدیت دنبال می‌شود.

شیرمحمدپور تصریح کرد: با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، به ویژه شکار غیرمجاز، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام می‌شود.

وی از همکاری مردم و دوستداران محیط زیست در شناسایی و گزارش تخلفات قدردانی کرد و افزود: مشارکت شهروندان می‌تواند در حفاظت از حیات‌وحش و عرصه‌های طبیعی شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به محیط‌بانان یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

شیرمحمدپور خاطرنشان کرد: پرونده افراد متخلف پس از تشکیل برای طی مراحل قانونی و رسیدگی، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.