به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی از برگزاری ششمین جشنواره سراسری فرهنگی ادبی هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی به میزبانی استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشنواره انعکاس مجاهدتها و خدمات پلیس در اربعین همچنین نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه است و این اعتقاد و باور ماست که اشاعه این فرهنگ ناب تأثیر فراوانی در تربیت پلیس معنوی و مکتبی تراز انقلاب اسلامی و جامعه قرآنی دارد.
این مقام مسئول حماسه پیاده روی اربعین را پیوندی بین حماسه حسینی و مهدویت و جلوه گاه تمدن نوین اسلامی دانست و اربعین را یک رزمایش و لشکر کشی و ایجاد آمادگی برای ظهور مهدی موعود (عج) توصیف کرد و افزود: انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی انقلابی که بزرگترین وظیفه خود را حفظ ارزشهای اسلامی و الهی میداند یکی از سازمانهایی است که بیشترین نقش را در خلق حماسه عظیم اربعین حسینی دارد و برگزاری این چنین جشنوارههای فرهنگی، هنری و ادبی ضمن انعکاس مجاهدتهای خالصانهی خادمان حسینی انتظامی کشور، میتواند بر گسترش و همه گیری فرهنگ عاشورایی کمک کند.
وی تاکید کرد: حضور مقتدرانه و در عین حال مهربانانه و متواضعانه پلیس ، تضمینی است بر برگزاری موفق، ایمن و معنوی مراسم اربعین حسینی (ع)؛ نقش پلیس در اربعین حسینی فراتر از یک نهاد امنیتی است، پلیس، نماد خدمت بیمنت، همراه بی ادعا و حافظ فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص)ـ انسانی است که در بزرگترین گردهمایی دینی جهان، آرامش، امنیت و خدمت را همزمان به میلیونها زائر هدیه میدهد.
سردار طرهانی با اشاره به اقدامات و فعالیتهای درخشان انتظامی کشور در مأموریت اربعین حسینی، گفت: هزاران نفر از کارکنان خدوم انتظامی، داوطلبانه با عشق و علاقه و با مجاهدتهای شبانه روزی برای خدمت به زائران اربعین حسینی (ع) از یکدیگر سبقت میگیرند تا نام خود را در این حماسه با شکوه ثبت نمایند و برای برقراری نظم و امنیت این مراسم معنوی، انجام تمهیدات در راستای تسهیل رفت و آمدی محورهای مواصلاتی به پایانههای مرزی، ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی (ع)، تأمین نظم و امنیت مرزهای ورودی و خروجی، تسهیل در صدور گذرنامه، اقدامات دیپلماتیک بین ایران و عراق فعالیت مینمایند.
وی افزود: تمامی این فعالیتها گواه این مدعاست که پرچم سرخ عاشورای حسینی و پرچم سبز مهدوی در انتظامی کشور برافراشته است و کارکنان خدوم آن، زیر لوای این پرچمهای مقدس برای امنیت کشور اسلامی جانفشانی میکنند و خود را خادم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) میدانند و به این خادمی افتخار میکنند.
این مقام انتظامی ضمن تشریح برنامههای ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره آورد پیاده روی اربعین حسینی (ع) که در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار میشود، هدف از برگزاری این جشنواره را انعکاس مجاهدتها و خدمات پلیس در اربعین همچنین نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه دانست و تاکید کرد: ترویج فرهنگ عاشورا، ضامن موفقیت پلیس در مأموریتهای محوله میباشد و در کنار این مهم، انعکاس احساسات و عواطف پاک و زلال عاشقان و دلدادگان به وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اهداف اصلی این جشنواره میباشد.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: مجموعه مقدس انتظامی، با داشتن کارکنانی مجاهد، خدوم و شریف، بحمد الهی فعالیتها و عملکرد بسیار خوب بخشهای مختلف انتظامی در انجام این مأموریت معنوی، منجر به قدردانی مسئولان و رضایت مردم ولایت مدار ایران اسلامی شده است.
وی ترویج فرهنگ اربعین را جلوهای زیبا از آزادگی و زندگی همراه با عزت و شرافت دانست و افزود: توسعه این فرهنگ ناب موجب زمین گیر شدن دشمن در جنگ فرهنگی، شناختی و ترکیبی میشود.
فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: مأموریت معنوی اربعین همواره برای انتظامی کشور سرشار از خیرات و برکات بی بدیلی بوده است و مطمئنا میزبانی از جشنوارهای که در همان مسیر نورانی فعالیت میکند برای انتظامی استان قزوین بسیار پرخیر و برکت خواهد بود.
وی در ادامه ضمن ادای احترام به شهدای اقتدار و امنیت ایران اسلامی، شهدای جنگ رمضان، افزود: جشنواره امسال معطر به عطر و حال و هوای قائد شهید و شهدا اقتدار و امنیت است و در بخش ویژهای به خاطرات و مستندات حضور شهیدان در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) سالهای گذشته میپردازیم.
سردار طرهانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ششمین جشنواره فرهنگی ادبی هنری اربعین حسینی(ع) در بیست و هفتم آبانماه سالجاری با همکاری معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و به میزبانی فرماندهی انتظامی استان قزوین با حضور مسئولین لشکری و کشوری برگزار میشود و از صاحبان آثار برتر و دست اندرکاران برنامه های فرهنگی اربعین تقدیر به عمل خواهد آمد.
فرمانده انتظامی استان قزوین در خاتمه با تاکید به این که نسل به نسل به ما یاد دادهاند که حب حسین (ع) وسیله سعادتمندی است، اظهار داشت: ان شاءالله این عرض ارادتها در ماموریت بزرگ اربعین حسینی و برگزاری چنین جشنواره معنوی ما را به کمال و سعادت خواهد رساند، امروزنسل جوان ما به دنبال معنا و هویت است. اگر میخواهیم پیام اربعین به آنها منتقل شود، باید از ابزار هنر بهره ببریم و برگزاری این چنین جشنوارههای معنوی دقیقاً در راستای گسترش فرهنگ ناب عاشورایی است.
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