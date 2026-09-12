رئیس پلیس راه و جانشین رئیس پلیس راهور فراجا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،صبح امروز ۲۱ شهریور ماه در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان پلیس راهور فراجا، آیین تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان پلیس راهور فراجا برگزار شد.

این انتصابات با پیشنهاد سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، و با تأیید و حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، انجام شد.

بر این اساس، سردار احمد کرمی‌اسد به عنوان جانشین رئیس پلیس راهور فراجا منصوب شد. وی پیش از این مسئولیت رئیس پلیس راه را بر عهده داشت.

همچنین سرهنگ سیاوش محبی به عنوان رئیس پلیس راه منصوب شد. سرهنگ محبی پیش از این در سمت جانشین رئیس پلیس راه فعالیت می‌کرد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های سردار حسن مؤمنی، جانشین پیشین رئیس پلیس راهور فراجا، در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آمد.

پلیس راهور فراجا ضمن قدردانی از خدمات و زحمات سردار مؤمنی در طول دوران مسئولیت، برای ایشان در ادامه مسیر خدمت، آرزوی موفقیت و سربلندی دارد و برای سردار احمد کرمی‌اسد و سرهنگ سیاوش محبی نیز در مسئولیت‌های جدید، توفیق در خدمت‌رسانی و تحقق مأموریت‌های پلیس راهور فراجا را مسئلت می‌کند.