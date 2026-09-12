به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه فرماندهان فراجا و مرزبانی، مسئولان محلی و شورای شهر بندرخمیر، با خانواده شهید آسیه ملایی که در جریان حمله دشمن آمریکایی به مراسم عروسی در بندر کوهستک به شهادت رسید، دیدار کرد.
وی در جریان این دیدار، اظهار داشت: توفیق خدمت به خانوادههای معظم شهدا، مدال افتخاری است که به برکت خون پاک آنان نصیب ما شده است.
قهرمانی افزود: امروز نیز در شهر بندر پهل توفیق یافتیم ضمن عرض ادب و احترام، روند پیگیری قضایی پرونده شهادت شهید آسیه ملایی را به اطلاع خانواده ایشان برسانیم.
رئیسکل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به بررسیهای دقیق میدانی صحنه جنایت در کوهستک، تصریح کرد: تجهیزات و بقایای کشف شده از بمبهای دورایستا و هدایتگر آمریکایی در محل حادثه، توسط کارشناسان خبره تسلیحات و مهمات شناسایی و به عنوان مستندات غیرقابل انکار ضمیمه پرونده شده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: شکایت خانوادههای معظم شهدا نیز به عنوان اولیایدم اخذ و به صورت ویژه در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه دیپلماسی فعال قضایی در مسیر دادخواهی ادامه دارد، یادآور شد: پرونده جنایت جنگی دشمن در بندر کوهستک از چهار مسیر موازی محاکم داخلی از باب کیفری جهت صدور حکم و مجازات عاملان، پرونده حقوقی جهت مطالبه خسارات مادی و معنوی، مراجع بینالمللی برای پیگیری از طریق دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و نهادهای حقوق بشری و سازمانهای منطقهای با هدف بهرهگیری از ظرفیت مجامعی مانند بریکس و شانگهای برای افشای جنایات آمریکا دنبال میشود، همانطور که حضور مقتدرانه ریاست قوه قضاییه در اجلاس سران قضایی بریکس، فرصتی برای فریاد زدن این مظلومیتها بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در سایر پروندههای مشابه نیز اشاره کرد و افزود: در پرونده جنایت مدرسه شجره طیبه میناب، کیفرخواست صادر و به دادگاههای تهران ارسال شده و تحقیقات و معاینه محل توسط قاضی پرونده صورت گرفته است. همچنین پروندههای حمله به تونل شهید میرزایی، آبشیرینکن بونجی جاسک و حمله به محیطبانی حاجیآباد در دادگستری استان تکمیل شده و ظرف دو روز آینده جهت رسیدگی نهایی به دادسرای تهران ارسال خواهد شد.
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