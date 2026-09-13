به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی ظهر یکشنبه در دیدار با روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی و نحوه هزینه‌کرد آن در استان قم اظهار داشت: سومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در قم در حال انجام است و فعالان اقتصادی استان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های اولویت‌دار انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات، ۲۱ پروژه اولویت‌دار استان برای انتخاب فعالان اقتصادی تعیین شده است و مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب پروژه مورد نظر خود، در تکمیل این طرح‌ها سهیم شوند.

رضائی با تأکید بر ضرورت تبیین محل مصرف درآمدهای مالیاتی گفت: آگاهی مؤدیان از نحوه هزینه‌کرد مالیات، از محورهای مورد توجه در اجرای این طرح است و در این چارچوب تلاش شده محل مصرف بخشی از منابع مالیاتی برای فعالان اقتصادی مشخص باشد.

وی درباره سهم شهرداری قم از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳.۱ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم پرداخت شده است.

رضائی افزود: در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۵ نیز ۲.۹ همت از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اجرای طرح‌های عمرانی و شهری مورد استفاده قرار گرفته و بخشی از پروژه‌های مختلف شهر قم از این محل تأمین مالی شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم از مجتمع ورزشی و تفریحی امام موسی صدر به عنوان یکی از پروژه‌های مورد استفاده از این منابع نام برد و گفت: پارکینگ طبقاتی خیابان امام خمینی(ره) نیز از جمله طرح‌هایی است که منابع مالیات بر ارزش افزوده در اجرای آن هزینه شده است.

وی افزود: تکمیل بوستان خضر نبی و تکمیل ساختمان فرهنگی شهدای دروازه ری نیز در شمار پروژه‌هایی قرار دارند که منابع اختصاص‌یافته از محل مالیات بر ارزش افزوده در آنها به کار گرفته شده است.

منابع مالیاتی در طرح‌های شهری هزینه می‌شود

رضائی احداث تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه را از دیگر پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای این طرح و سایر پروژه‌های عمرانی شهری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ادامه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری بیان کرد: فعالان اقتصادی قم در این طرح امکان دارند از میان ۲۱ پروژه اولویت‌دار استان، پروژه مورد نظر خود را برای محل هزینه‌کرد مالیات انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره محل مصرف مالیات و معرفی پروژه‌هایی که این منابع در آنها هزینه می‌شود، در چارچوب اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پرداختی‌های انجام‌شده از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم در سال گذشته و پنج‌ماهه سال جاری، برای اجرای پروژه‌های عمرانی و شهری اختصاص یافته است.