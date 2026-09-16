بهرام سلطانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» اظهار کرد: مؤدیان مالیاتی در زمان پرداخت مالیات خود میتوانند از طریق سامانه مربوطه، پروژههای تعریفشده را مشاهده و مشخص کنند مالیات پرداختی آنها برای اجرای کدام طرح هزینه شود.
وی افزود: در استان مازندران ۱۳۹ پروژه برای مشارکت مؤدیان در این طرح تعریف شده است که از جمله آنها میتوان به پروژه دبستان خانبابایی، طرحهای تأمین آب شرب شهرستان نوشهر، پروژههای آبرسانی و تأمین آب بخش کشاورزی نوشهر و ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه نیرنگ اشاره کرد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه این طرح با هدف افزایش مشارکت مردم در نحوه هزینهکرد مالیات اجرا میشود، گفت: مؤدیان میتوانند در زمان مراجعه به سامانه، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کرده و مالیات پرداختی آنها در چارچوب ضوابط برای اجرای همان پروژه اختصاص یابد.
سلطانی همچنین درباره عملکرد درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری بیان کرد: در پنج ماه نخست امسال حدود ۶.۸ هزار میلیارد تومان مالیات در مازندران وصول شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.
وی میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان را نیز ۷۸ درصد اعلام کرد و افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات پس از وصول، در چارچوب قوانین و مقررات به مجموعههای مرتبط از جمله شهرداریها اختصاص مییابد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با فرار مالیاتی ادامه داد: شناسایی فعالیتهای اقتصادی پنهان و برخورد با شرکتهای صوری از جمله برنامههای اداره کل امور مالیاتی استان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی است.
سلطانی در ادامه گفت: طی پنج ماه نخست امسال، در مجموع حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی به فرمانداریهای استان واریز شده است که این منابع میتواند در اجرای پروژهها و طرحهای عمرانی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: طرح نشاندار کردن مالیات این امکان را برای مؤدیان فراهم میکند که در چارچوب مقررات، در انتخاب محل هزینهکرد بخشی از مالیات خود مشارکت داشته باشند و از نزدیک شاهد آثار پرداخت مالیات در اجرای پروژههای مورد نیاز استان باشند.
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