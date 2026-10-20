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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

۴ کیلومتر از محور هراز با مالیات تکمیل شد

۴ کیلومتر از محور هراز با مالیات تکمیل شد

ساری- مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اظهار اینکه مالیات مردم به توسعه محور هراز و زیرساخت‌های استان اختصاص یافت، گفت: بهره‌برداری چهار کیلومتر محور هراز از اقدامات است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اختصاص بخشی از منابع مالیاتی سال ۱۴۰۴ به پروژه‌های زیرساختی استان خبر داد و گفت: بهره‌برداری از چهار کیلومتر از محور هراز، افتتاح تقاطع جویبار در کمربندی ساری و احداث پست برق محمودآباد از جمله طرح‌های ثبت‌شده در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌هاست.

سلطانی با اشاره به نقش طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در تأمین منابع پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: این طرح فرصتی فراهم کرده است تا مؤدیان از محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی خود و نقش آن در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار آگاه شوند.

وی افزود: بخش قابل استفاده محور هراز به طول چهار کیلومتر، شامل یک تونل به طول ۵۵۰ متر، دو پل با مجموع طول ۲۷۰ متر و عملیات دیوارسازی به طول ۲.۵ کیلومتر، از جمله پروژه‌های ثبت‌شده در گزارش عملکرد طرح‌های نشان‌دار مالیاتی سال ۱۴۰۴ است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران ادامه داد: افتتاح تقاطع جویبار در کمربندی ساری و احداث پست برق ۲۳۰/۶۳ کیلوولت محمودآباد با ظرفیت ۱۸۰ مگاولت‌آمپر نیز از دیگر پروژه‌های این طرح به شمار می‌روند که در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی استان نقش دارند.

سلطانی با تأکید بر اهمیت شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: آگاهی مردم از نحوه تخصیص این منابع می‌تواند زمینه تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، ارتباط میان پرداخت مالیات و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار را برای مردم ملموس‌تر می‌کند و امکان مشاهده آثار این مشارکت را در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی فراهم می‌سازد.

کد مطلب 6983987

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